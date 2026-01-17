Dopo l’appello lanciato sul suo canale broadcast Instagram, Helena Prestes è volata in Brasile per ritrovare il padre, scomparso da giorni. La vicenda ha coinvolto migliaia di follower, soprattutto brasiliani, che hanno cercato di aiutare la modella e influencer a rintracciare l’uomo, rimasto ferito in seguito a una caduta.

L’appello di Helena Prestes sui social

Attraverso il suo canale broadcast “Il Divano”, Helena Prestes aveva condiviso un messaggio accorato chiedendo aiuto: “Buongiorno a tutti, ho bisogno di aiuto urgente. L’uomo nella foto è mio padre. Un mio cugino ha visto questa notizia ieri sera, ma finora la famiglia non è riuscita a trovarlo. Sappiamo solo che è stato soccorso e portato in un centro di assistenza, ma non ci è stato comunicato in quale ospedale o pronto soccorso”.

Secondo quanto raccontato da Helena, il padre probabilmente non aveva con sé i documenti, rendendo difficile la sua identificazione e il contatto con la famiglia. Da qui l’invito a chiunque avesse informazioni a scriverle direttamente via e-mail, lasciando anche un numero di telefono per essere ricontattati rapidamente.

La partenza per il Brasile e la speranza di trovarlo in ospedale

Nei giorni successivi, come riportato anche dal settimanale Chi, Helena Prestes aveva annunciato sui social la decisione di partire per il Brasile, determinata a verificare personalmente la situazione.

Le informazioni in suo possesso erano poche e frammentarie: l’unica certezza era che un paziente senza documenti risultava ricoverato nel reparto di chirurgia di un ospedale, dettaglio che le aveva dato una speranza concreta.

L’incontro a San Paolo: la foto mano nella mano

Una volta arrivata a San Paolo, Helena si è recata in ospedale e ha condiviso nelle Instagram Stories uno scatto molto intimo, in cui tiene la mano del padre, confermando di averlo finalmente ritrovato.

Poco prima dell’incontro, aveva pubblicato una riflessione profonda sul suo ritorno nel Paese in cui è cresciuta: “Stessa città. Nuova me. Un odore familiare. Felicità e speranza silenziosa. Rifletto su cosa è stata la mia famiglia tutti questi anni…”.

Il rapporto complesso con il padre

Helena Prestes ha raccontato che il padre, in passato, “era agitato e violento verbalmente”, ma ha spiegato di aver sentito comunque il bisogno di raggiungerlo e stargli accanto nel momento del bisogno.

Un gesto che racconta una scelta di umanità e vicinanza, fatta senza farsi troppe domande, nonostante un rapporto familiare complesso e doloroso.