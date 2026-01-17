Giulia Cavaglià, ex tronista di Uomini e Donne, torna al centro dell’attenzione mediatica dopo aver pubblicato alcune storie Instagram dal contenuto molto forte, che sembrano alludere a un presunto tradimento da parte del fidanzato Cristian, lontano dal mondo dello spettacolo.

L’influencer e volto noto del dating show di Maria De Filippi ha lasciato intendere di aver scoperto comportamenti gravi da parte del compagno, annunciando che in futuro racconterà tutta la verità ai suoi follower.

Da corteggiatrice a tronista: il percorso di Giulia Cavaglià a Uomini e Donne

Il pubblico ricorda bene Giulia Cavaglià per il suo carattere schietto e la sua parlantina decisa, che l’hanno resa una delle protagoniste più discusse di Uomini e Donne. Dopo essere stata corteggiatrice e non scelta di Giulio Raselli, Giulia è salita sul trono, scegliendo di uscire dal programma con Manuel Galiano.

La loro relazione, tuttavia, è durata solo pochi mesi e si è conclusa lontano dalle telecamere.

La relazione con Federico Chimirri e la nuova storia lontano dai riflettori

Dopo la fine della storia con Galiano, Giulia ha ritrovato l’amore accanto allo chef Federico Chimirri, ex concorrente del Grande Fratello. Anche questa relazione, sebbene più lunga, non ha avuto un lieto fine.

Archiviato anche questo capitolo, la Cavaglià ha iniziato una nuova relazione con Cristian, un ragazzo estraneo al mondo dello spettacolo e organizzatore di eventi. Per diversi mesi, Giulia ha scelto di mantenere il massimo riserbo sulla loro storia

La conferma della relazione e il carosello Instagram

Solo la scorsa estate, Giulia Cavaglià aveva ufficializzato la relazione pubblicando un carosello di foto su Instagram che la ritraeva con Cristian tra mare e montagna. La didascalia non era passata inosservata: “Mille pagine di me e di te. Dicembre – Agosto 2025”.

Una frase che lasciava intendere come la loro storia durasse già da diversi mesi e procedesse a gonfie vele.

Le storie choc: “Chi tradisce chi dorme accanto a lui è capace di tutto”

Nelle ultime ore, però, lo scenario sembra essere completamente cambiato. L’ex tronista ha pubblicato alcune storie Instagram criptiche ma durissime, lasciando intendere di aver scoperto un tradimento.

Nella prima storia, Giulia ha ricondiviso un messaggio molto forte: “C’è una frase che si ripete molto nella mafia italiana ed è verissima: ‘Chi è capace di tradire la persona che dorme accanto a lui ogni notte è capace di tradire chiunque’”.

“Mi è stato ammesso qualcosa di schifoso”: Giulia pronta a raccontare tutto

Subito dopo, Giulia Cavaglià ha rincarato la dose con parole ancora più pesanti, spiegando di aver scoperto e ricevuto ammissioni dirette su quanto accaduto: “Quello che ho scoperto e mi è stato AMMESSO è davvero qualcosa di SCHIFOSO. Ho bisogno di tempo per metabolizzare tutto, ma a tempo debito vi racconterò tutto. E le persone piccole torneranno ad essere piccole, anzi più piccole di prima”.