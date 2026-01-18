Novità importanti per il sabato sera di Rai1. Dopo settimane di indiscrezioni, arriva la conferma: Milly Carlucci sarà ancora protagonista della prima serata primaverile della rete ammiraglia Rai, esattamente come Maria De Filippi lo è per Canale 5.

Secondo quanto rivelato da Hit su Affari Italiani, a partire da sabato 21 marzo e per sei settimane, la storica conduttrice guiderà un nuovo programma televisivo musicale, pensato per riportare al centro della scena il grande varietà italiano.

Un nuovo varietà musicale in stile Canzonissima

Le prime anticipazioni parlano di una formula che richiama Canzonissima, il celebre show musicale degli anni ’80 condotto da Loretta Goggi. Ogni puntata, in quel caso, era dedicata a una casa discografica, con i suoi artisti di punta protagonisti sul palco.

Nel nuovo progetto di Rai1, al centro ci saranno cantanti italiani contemporanei, pronti a esibirsi dal vivo con i loro successi più amati. Un format che punta a unire intrattenimento, musica dal vivo e nostalgia, elementi particolarmente apprezzati dal pubblico generalista del sabato sera.

Musica protagonista: escluso il ballo

Nonostante il nome di Milly Carlucci sia storicamente legato a programmi di ballo come Ballando con le Stelle, questa volta la direzione è chiara: niente danza, ma musica.

A confermarlo è stato Williams Di Liberatore, direttore del Prime Time Rai, intercettato da un gruppo di giornalisti a margine della registrazione dello spot Tutti Cantano Sanremo, realizzato in Piazza di Spagna a Roma per il Festival di Sanremo.

“Ci sarà un nuovo programma e sarà di sabato sera”, ha dichiarato Di Liberatore, come riportato da Il Mattino.

Due format in valutazione: decisione imminente

Il direttore ha spiegato che nei prossimi giorni verranno definiti i dettagli del progetto: “Da qui a una settimana andremo a definire le componenti del programma. Ci sono un paio di titoli in ballo. In ballo non nel senso che si tratta di ballo”.

Di Liberatore ha inoltre precisato che il nuovo show non sarà una copia di X Factor, né una riedizione di Ora o Mai Più: “Sarà diverso. Potrebbe essere un talent musicale, con una forte componente musicale. I talenti saranno a disposizione delle canzoni”.

Sfida diretta ad Amici di Maria De Filippi

La collocazione è ormai certa: sabato sera, in diretta concorrenza con il serale di Amici, il talent show di Maria De Filippi su Canale 5.

Una sfida televisiva che promette di accendere la primavera televisiva, contrapponendo due visioni diverse di intrattenimento musicale: da una parte il talent giovani, dall’altra un varietà musicale pensato per il pubblico di Rai1.