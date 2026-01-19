Greta Rossetti avrebbe ritrovato il sorriso dopo la fine della tormentata relazione con Sergio D’Ottavi. A lanciare lo scoop è Lorenzo Pugnaloni, che nelle sue Instagram stories ha condiviso due scatti dell’ex concorrente del Grande Fratello in dolce compagnia a Disneyland.

Secondo quanto riportato dal noto insider del mondo dei reality, il giovane al fianco dell’influencer lombarda sarebbe la sua “nuova fiamma”. Al momento, però, l’identità del ragazzo resta sconosciuta: Pugnaloni lo descrive come “un ragazzo di colore con le treccine”, ma non sono emersi ulteriori dettagli.

Nuovo amore per Greta Rossetti dopo Sergio D’Ottavi

Le immagini condivise sui social sembrano confermare che Greta Rossetti abbia definitivamente voltato pagina, lasciandosi alle spalle la storia con Sergio D’Ottavi, nata tra le mura della Casa più spiata d’Italia e conclusasi dopo diversi tira e molla, a distanza di alcuni mesi dalla fine del reality show allora condotto da Alfonso Signorini.

Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi: una storia nata al Grande Fratello

Quella tra Greta Rossetti e Sergio D’Ottavi è stata una delle relazioni più seguite e commentate dal pubblico del Grande Fratello. Una storia che ha appassionato i fan, ma che nel tempo si è trasformata in un susseguirsi di crisi, silenzi social e frecciatine, fino alla rottura definitiva.

L’inizio sotto le telecamere

I due si conoscono proprio all’interno della Casa del GF. Inizialmente nasce un rapporto fatto di dialogo e complicità, che con il passare delle settimane si evolve in un legame più profondo. Terminata l’esperienza televisiva, Greta e Sergio decidono di continuare la relazione anche lontano dalle telecamere, ufficializzando il loro amore.

La relazione fuori dal reality

All’esterno, la coppia appare affiatata: foto insieme, dediche romantiche e momenti condivisi sui social sembrano confermare che la relazione proceda senza intoppi. Tuttavia, col tempo iniziano ad emergere le prime difficoltà. I follower più attenti notano assenze improvvise, silenzi e segnali di distanza, alimentando i primi sospetti.

Le prime crisi e i rumors

Con il passare dei mesi, le voci di crisi diventano sempre più insistenti. Si parla di discussioni frequenti e problemi di fiducia. In più occasioni, Greta Rossetti interviene sui social per chiedere rispetto e smentire la presenza di terze persone, ma i dubbi dei fan restano.

Lo strappo definitivo e le accuse sui social

La situazione precipita nell’estate 2024, quando Sergio D’Ottavi pubblica un lungo messaggio sui social, parlando apertamente di mancanza di rispetto, menzogne e superficialità, lasciando intendere che la relazione sia ormai giunta al capolinea. Poco dopo arriva anche la conferma di Greta, che annuncia ufficialmente la fine della storia, raccontando il dolore per la rottura e la speranza, rimasta vana, di poter ricucire il rapporto.