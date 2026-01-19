Anche se il suo percorso è durato poco, Giulio Carotenuto ha lasciato il segno nella 19esima edizione del Grande Fratello. Ospite dell’ultima puntata di Casa Lollo, il giovane medico campano ha svelato retroscena mai raccontati prima, parlando della sua scelta di partecipare al reality e delle coppie nate all’interno della Casa più spiata d’Italia.

Il percorso di Giulio Carotenuto al Grande Fratello

Il percorso di Giulio Carotenuto nella Casa è stato intenso ma breve: è stato il primo concorrente eliminato della 19esima edizione del Grande Fratello, il reality show di Canale 5 condotto da Simona Ventura.

Intervistato da Lorenzo Pugnaloni a Casa Lollo, Giulio ha raccontato di aver ricevuto in passato una proposta concreta per salire sul trono di Uomini e Donne, ma di aver deciso di rifiutare per inseguire il sogno di entrare al Grande Fratello.

"In passato è arrivata la proposta e ho detto di no, ma attualmente forse direi di sì. Oggi valuterei una proposta del genere. Avevo entrambe le possibilità, ma ho scelto il Grande Fratello perché è il reality che mi ha accompagnato fin da bambino", ha confessato il medico.

Le coppie del Grande Fratello secondo Giulio Carotenuto

Dopo aver parlato della sua esperienza, Giulio Carotenuto ha condiviso la sua opinione sulle coppie nate nella Casa: Anita Mazzotta e Jonas Pepe, Omer Elomari e Rasha Youne, e Mattia Scudieri e Grazia Kendi.

Jonas Pepe e Anita Mazzotta : "Jonas è molto innamorato, è una relazione che durerà fuori dalla Casa. All’inizio avevo dei dubbi, ma mi sono ricreduto subito dopo. Durante la finale si cercavano negli sguardi, sono molto belli";

: "Jonas è molto innamorato, è una relazione che durerà fuori dalla Casa. All’inizio avevo dei dubbi, ma mi sono ricreduto subito dopo. Durante la finale si cercavano negli sguardi, sono molto belli"; Mattia Scudieri e Grazia Kendi : "Mattia e Grazia si vedono e si sentono molto. Mattia l’ho conosciuto ed è un ragazzo per bene e di cuore, che non riuscirebbe a montare una storia solo per rimanere a galla. Stessa storia per Grazia, che è molto impulsiva. Vedo una storia che può crescere e andare avanti";

: "Mattia e Grazia si vedono e si sentono molto. Mattia l’ho conosciuto ed è un ragazzo per bene e di cuore, che non riuscirebbe a montare una storia solo per rimanere a galla. Stessa storia per Grazia, che è molto impulsiva. Vedo una storia che può crescere e andare avanti"; Omer Elomari e Rasha Younes: "Su Rasha e Omer ho dei dubbi, lei è molto forte a livello caratteriale. Non vedo quel feeling che serve per andare avanti. Non c’è, però, malizia e gioco".

Il pensiero di Giulio su Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi

Infine, Giulio Carotenuto ha commentato il rapporto tra Domenico D’Alterio e Benedetta Stocchi: “Parlai con Valentina e le dissi che avevano sbagliato. Durante la finale Domenico l’ho visto molto scosso. Secondo me tra lui e Benedetta c’è solo amicizia, c’è del feeling che però non sfocerà mai in nulla. Lui è un ragazzo impulsivo, ma sa frenarsi. Non è uno che manderebbe tutto all’aria per un’attrazione, che al momento io neanche vedo".