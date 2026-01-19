Prosegue a gonfie vele la storia d’amore tra Rasha Younes e Omer Elomari, nata durante l’ultima edizione del Grande Fratello. Da quando il reality show, condotto da Simona Ventura, si è concluso, i due sono praticamente inseparabili.

Ieri, la coppia ha trascorso del tempo in compagnia di un’altra amatissima ex gieffina e del suo fidanzato: Antonella Fiordelisi e Giulio Fratini.

Giornata tra amici: padel e pranzo insieme

Le due coppie hanno prima disputato una partita di padel, per poi pranzare insieme. Un incontro inaspettato che ha subito entusiasmato i fan sui social, mostrando il lato più spensierato della vita post-reality dei protagonisti.

Litigi in semifinale, ma l’amore ha trionfato

Il percorso di Rasha Younes e Omer Elomari non è stato privo di difficoltà. Durante la semifinale del Grande Fratello, i fan hanno assistito a una lite furiosa tra i due, con parole dure e incomprensioni.

Nonostante questi momenti difficili, l’amore ha avuto la meglio. Nell’ultima settimana prima della finale, Rasha aveva sorpreso Omer con un aereo contenente un messaggio d’amore, emozionando il pubblico e consolidando il loro legame.

Amore vero lontano dalle telecamere

Oggi, lontani dalle telecamere e dalle dinamiche del gioco, i due appaiono sereni e rilassati, vivendo la loro storia senza pressioni esterne.

Il benestare delle famiglie

Anche le famiglie di Rasha Younes e Omer Elomari hanno già dato il loro consenso alla relazione.

«Omer per mia mamma è ormai come il quarto figlio. Si fanno lunghissime videochiamate, si adorano!», racconta Rasha. E Omer conferma: «Anche la mia famiglia ha conosciuto Rasha, le presentazioni ufficiali sono già state fatte».