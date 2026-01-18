Due settimane fa, Antonella Elia è stata ospite di Pierluigi Diaco a Bella Ma’, dove si è scagliata contro Valeria Marini, dichiarando di non sopportarla, di trovarla fastidiosa e di giudicarne la personalità “orrenda”.

Le parole della Elia non sono passate inosservate: la Marini ha replicato via Instagram, affermando che l’ex collega sarebbe stata sospesa da una nota trasmissione Rai dopo un’aggressione.

Valeria Marini racconta l’aggressione

Ieri, intervistata da Monica Setta a Storie al Bivio, Valeria Marini ha parlato nuovamente di presunti scontri fisici con Antonella Elia: “Mi ha fatto tanti attacchi, mi ha anche messo le mani addosso. Sì, è vero ed è provato dalle telecamere, ci sono tutti i video. Lei ce l’ha con me per far parlare di sé… Lei ha attaccato tante donne, ha messo loro le mani addosso in diversi reality. Io lo so perché l’ho visto”.

La Marini ha citato in particolare un episodio con Aida Yespica, sostenendo che la Elia le avrebbe strappato i capelli.

Il caso del Grande Fratello Vip

Il riferimento principale della Marini riguarda un episodio del Grande Fratello Vip del febbraio 2020. Dopo che la showgirl “stellare” avrebbe sventolato un rosario verso la Elia, quest’ultima l’avrebbe spinta: “Mi ha messo le mani addosso! Avete visto tutti? Mi ha dato una spinta e mi ha fatto male. Mi ha dato una botta sul petto”.

La denuncia legale

Sempre nel salotto di Monica Setta, Valeria Marini ha annunciato di essersi affidata all’avvocata Laura Sgrò e di aver denunciato Antonella Elia non solo per le recenti dichiarazioni a Bella Ma’, ma anche per altre affermazioni passate: “Nessuno si può permettere di diffamare un’altra persona in questo modo. Io ho sempre giocato di rimessa ai suoi attacchi… La mia avvocata ha visto i video e mi ha detto: ‘Tu ti devi far rispettare, ti sei sempre comportata correttamente con lei’”.