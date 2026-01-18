Emma Marrone e Stefano De Martino hanno trasformato la loro presenza a C’è Posta per Te in un piccolo evento nell’evento, suggellato da un tenero scambio social che ha fatto impazzire i fan. La vecchia foto in barca e la frase ironica di Emma, "sei talmente cretino che non posso che non volerti bene", raccontano meglio di qualsiasi intervista un rapporto ormai sereno e complice, lontano dalle tensioni del passato.

C’è Posta per Te: Maria De Filippi torna con la seconda puntata

Sabato 17 gennaio 2026 è andata in onda la seconda puntata dell’edizione 2026 di C’è Posta per Te, il celebre programma di Maria De Filippi su Canale 5. Ospiti speciali della serata sono stati Stefano De Martino ed Emma Marrone, la cui storia d’amore è nata anni fa ad Amici.

Come da tradizione, la trasmissione ha mescolato storie intense di persone comuni che hanno cercato di ricucire rapporti, riaprire dialoghi o fare sorprese speciali, con l’aggiunta di momenti di intrattenimento legati ai due artisti.

Il gesto social di Stefano e Emma

Nelle ore precedenti alla messa in onda, Stefano De Martino ha condiviso tra le sue storie una vecchia foto di lui ed Emma Marrone, scattata durante una vacanza al mare ai tempi della loro relazione. La foto, ripresa da un noto settimanale di gossip, è stata ripostata da Emma, accompagnata dalla battuta: "Sei talmente cretino che non posso che non volerti bene"

Un rapporto ritrovato

Negli ultimi anni, Emma e Stefano hanno più volte raccontato di aver ricucito il loro rapporto, trasformando una relazione finita in una sincera amicizia. Spesso questa ritrovata serenità è stata anche benedetta da Maria De Filippi, che li ha voluti entrambi in diversi programmi.

Il gesto social della foto condivisa alla vigilia della loro ospitata è stato interpretato dal pubblico come un ulteriore segnale di serenità: nessun imbarazzo, solo ironia e affetto. I fan della ex coppia hanno subito commentato con entusiasmo e nostalgia sui social.