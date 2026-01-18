Ieri sera, sabato 17 gennaio 2026, c’è stata una nuova sfida di ascolti tra le principali reti televisive italiane. Lo scontro diretto ha visto protagonisti i due colossi del sabato sera: C’è Posta per Te e The Voice Kids.

C’è Posta per Te: Stefano De Martino e Emma Marrone ospiti in studio

A C’è Posta per Te, il programma condotto da Maria De Filippi, gli ospiti della serata sono stati Stefano De Martino e Emma Marrone. Al centro della puntata una storia di litigi familiari piuttosto complicata, che ha catturato l’attenzione del pubblico.

The Voice Kids: le Blind Auditions si avviano alla conclusione

Su Rai1, in prima serata, The Voice Kids ha proseguito con le Blind Auditions. Le quattro squadre del talent show musicale, condotto da Antonella Clerici, saranno completate ufficialmente al termine della quarta puntata, prevista per sabato 28 gennaio.

Auditel 17 gennaio 2026: C’è Posta per Te domina la serata

La sfida degli ascolti di ieri sera ha visto C’è Posta per Te vincere con 3.931.000 spettatori e uno share del 27%, contro 3.056.000 spettatori e il 20,8% di share di The Voice Kids.

Dettaglio ascolti delle principali reti