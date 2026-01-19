Clizia Incorvaia è tornata a parlare dopo l’assoluzione ottenuta a gennaio riguardo le accuse mosse dall’ex marito Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

“Sono contenta di questa sentenza, ha dato giustizia a una verità importante”, ha dichiarato l’influencer nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Le accuse e l’assoluzione

Il cantante aveva accusato Clizia Incorvaia di sfruttare l’immagine della loro figlia Nina sui social a scopo di lucro. Accuse respinte dal tribunale, ma che hanno lasciato un segno profondo.

Clizia Incorvaia ha spiegato: “Anche lui ha sempre pubblicato le foto di nostra figlia. Tutto questo ha gettato un’ombra sulla mia figura genitoriale”.

Il rapporto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono stati sposati dal 2015 al 2019. Dal loro matrimonio è nata Nina, oggi 10 anni. Dopo la separazione, avevano deciso insieme di pubblicare foto della bambina solo di spalle, per proteggerla: “Avevamo deciso di pubblicare foto di Nina solo di spalle, per proteggerla”.

Durante l’intervista, Clizia ha ricordato momenti difficili del matrimonio: “Una volta mi ha bruciato più di 30 paia di scarpe, abbiamo dovuto chiamare i Vigili del Fuoco. Era un amore malsano”.

Le violenze e il silenzio per proteggere la figlia

Alla domanda diretta di Silvia Toffanin su eventuali violenze fisiche subite, Clizia Incorvaia ha scelto di non entrare nei dettagli: “Preferisco rimanere con quello che ci siamo dette. Non voglio che finisca tutto sui giornali. Continuo a voler preservare Nina, ci sono cose che è meglio omettere”.

La reazione di Nayra Garibo

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia hanno scatenato la dura risposta di Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, che ha accusato la influencer di dire falsità per visibilità televisiva: “Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini, di cui una è mia figlia, e loro meritano rispetto e vanno tutelati. Tu che per denaro pubblichi senza ritegno i tuoi figli, dandoli in pasto al web, un mondo pericoloso pieno di fake come te! Si fake, perché dici una marea di falsità, mancando di rispetto anche a chi ha vissuto veramente la violenza, a delle vere vittime. Ma tu non ti vergogni perché sei disposta a tutto pur di andare in televisione. Ma non hai argomenti e non hai né arte né parte. Per troppo tempo hai infangato Francesco, approfittando e sapendo benissimo che lui non è di certo il tipo di uomo che va in tv a vendere la sua privacy…

Quando mai hai portato tu vostra figlia? Ah sì, solo quando ti conveniva! Quando dovevi venire a sistemarti i capelli, o per il tuo addio al nubilato, o quando vai in tv a diffamarlo. Francesco non può neanche sentire sua figlia al telefono, e quando la sente, sei sempre in mezzo interrompendo le loro chiacchiere!

È arrivato il momento di tirar fuori la verità! Fai solo del falso vittimismo. La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita. E’ finita la mia pazienza e non sopporto più assistere a questo schifo! Sei un insulto all’onestà intellettuale. Ma adesso basta! So che per questo sfogo pubblico dovrò discutere con Francesco, perché vado contro il suo ideale di privacy e amore per l’intimità. Ma da donna, da madre, da moglie, dopo sette anni di continuo tormento e falsità che dichiari in giro, penso sia giunto il momento di espormi per difendere e proteggere la mia famiglia e tutti i figli di Francesco”.