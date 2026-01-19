Nelle scorse settimane Elga Enardu e Diego Daddi, ex protagonisti di Uomini e Donne, hanno annunciato la loro separazione dopo sedici anni insieme. Una notizia che ha colto di sorpresa i fan della coppia, mentre alcuni hater hanno insinuato che la rottura potesse essere solo un espediente mediatico per attirare l’attenzione.

Tuttavia, la realtà è apparsa subito chiara: la separazione è reale e definitiva.

Diego Daddi e la nuova relazione con Barbara Santagati

A conferma della fine del rapporto, nelle scorse ore Diego Daddi è apparso in un post Instagram in atteggiamenti affettuosi con Barbara Santagati, che sembra essere la sua nuova fiamma.

Il post ha subito suscitato reazioni contrastanti tra i fan: molti hanno criticato le tempistiche con cui Diego si è mostrato felice con un’altra persona, mentre altri hanno ritenuto normale aprirsi a una nuova relazione, ma hanno sottolineato la necessità di maggiore tatto verso Elga Enardu.

Uno dei commenti sotto la foto recitava: “Boh, una mancanza di tatto. Si sono lasciati da poco. Un minimo di discrezione. Poi certo, la vita va avanti ma sempre con il dovuto rispetto”.

Il sostegno dei fan a Elga Enardu

Molti utenti hanno mostrato solidarietà a Elga Enardu, sia sotto il post di Diego sia tramite messaggi diretti. L’ex tronista ha voluto ringraziare tutti per l’affetto ricevuto senza entrare nei dettagli personali: “Dirvi GRAZIE è riduttivo, Amore, Stima, Solidarietà. Mi state davvero emozionando!”.

Le difese di Diego Daddi e Barbara Santagati

Al contrario, Diego Daddi e Barbara Santagati sono stati oggetto di numerose critiche sui social. La Santagati ha pubblicato una storia Instagram in cui ha risposto alle polemiche: “Non permettere a chi si nasconde di spegnere chi ha il coraggio di mostrarsi. La cattiveria è il riflesso di chi non riesce a brillare”.

Diego, invece, ha pubblicato un selfie con espressione perplessa e la scritta: “… continuate pure”, lasciando intendere di non voler dare peso alle critiche.