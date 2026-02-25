A cura della Redazione

Come da tradizione, i Big in gara al Festival di Sanremo 2026 si spostano subito dopo l’esibizione sul palco del Teatro Ariston, approdano negli studi di Rai Radio2 per raccontare le proprie emozioni e, ovviamente anche Elettra Lamborghini, ha raggiunto Ema Stokholma e Gino Castaldo.

Nello studio allestito direttamente all’interno del Teatro Ariston, era presente anche un televisore sintonizzato su Rai1. Proprio guardando lo schermo, nel momento in cui Can Yaman ha fatto il suo ingresso sul palco, Elettra Lamborghini non ha potuto trattenere un commento spontaneo: “Can Yaman è un toro, è un armadio… ma quanto è grosso?”.

La battuta ha fatto ovviamente sorridere sia Ema Stokholma sia Gino Castaldo.

Lo scambio scherzoso tra Elettra Lamborghini ed Ema Stokholma

Il dialogo tra le due si è fatto subito vivace: “Sì è grosso”, ha confermato Ema Stokholma, ottenendo da Elettra Lamborghini una domanda spiazzante: “Te lo ficchi?”. La conduttrice ha reagito con sorpresa: “Ma stai scherzando?!”,

Elettra Lamborghini ha poi continuato: “Ah! Non lo so! Beh, tu di solito sei una buongustaia. No? Parlavi come se fosse di casa… Io non sono una buongustaia, sono sposata, ma a parte quello il troppo bello non mi piace. Ma poi come si chiama? Gian? Non si dice Chen? Zio Chen!”.