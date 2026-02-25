Oggi, 25 febbraio 2026, va in onda su Rai1 la seconda serata di Sanremo 2026. Sul palco dell’Ariston saliranno quindici artisti della categoria Big, pronti a riproporre i loro brani in gara.

Sistema di voto e classifica provvisoria

Questa sera le esibizioni dei Big saranno valutate tramite un sistema misto, diviso equamente al 50% tra la Giuria delle Radio e il pubblico tramite televoto. Al termine della serata verrà pubblicata la classifica provvisoria dei quindici brani eseguiti. Successivamente, saranno rese note le prime cinque posizioni, senza indicarne l’ordine di piazzamento.

Debutto delle Nuove Proposte

La seconda serata vedrà il debutto delle Nuove Proposte. I quattro artisti, accompagnati da Gianluca Gazzoli, si sfideranno in due confronti a eliminazione diretta. Il voto sarà espresso dalla Giuria della Sala Stampa, Tv e Web, dalla Giuria delle Radio e dal pubblico tramite televoto. I due cantanti più votati per ciascun confronto accederanno alla terza serata del festival.

Co-conduttori e ospiti speciali

Accanto a Carlo Conti e Laura Pausini sul palco ci saranno Achille Lauro, Pilar Fogliati e Lillo.

Sul Suzuki Stage di Piazza Colombo si esibirà Bresh, mentre Max Pezzali sarà nuovamente in collegamento dalla Costa Toscana, ormeggiata vicino alla città dei fiori.

Ordine di uscita dei Big

Questa sera saliranno sul palco dell’Ariston i seguenti artisti: