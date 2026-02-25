A cura della Redazione

Ieri sera, per la prima volta, Can Yaman è salito sul palco del Festival di Sanremo come co-conduttore della prima serata, affiancando Carlo Conti e Laura Pausini. La scelta di affidargli questo ruolo arriva dopo il grande successo televisivo di Sandokan e la sua costante presenza mediatica: Yaman porta sul palco un volto noto anche al pubblico giovane e internazionale, combinando fascino, ironia e spontaneità.

Sul palco dell’Ariston, l’attore ha dimostrato di muoversi con naturalezza, alternando momenti più leggeri – come i battibecchi bonari con Pausini e le gag con Conti – a passaggi più formali, presentando alcuni artisti in gara e coordinando i tempi della prima serata.

Can Yaman, l’opinione di Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni

A commentare la performance di Can Yaman sono state anche Antonella Fiordelisi e Sophie Codegoni, amatissime ex concorrenti del Grande Fratello e note influencer, durante la puntata de La Volta Buona andata in onda questo pomeriggio.

Antonella Fiordelisi ha dichiarato: “E’ bello, quando fa l’attore mi piace tanto. Ho da ridire solo sull’outfit: si è vestito con abiti troppo stretti, doveva indossare un vestito più over, almeno per i miei gusti, perché è molto palestrato…”.

Sophie Codegoni ha aggiunto: “Molto bello, anche molto intelligente, perché comunque è un uomo che parla sei lingue, però tamarro a livello ‘pro’ secondo me, è arrivato con questo olio un po’ eccessivo, il secondo look non mi è piaciuto. Simpatico e bravissimo, ha fatto una co-conduzione meravigliosa, mi è piaciuto tantissimo”.