A cura della Redazione

Il Festival di Sanremo 2026 si apre nel segno delle emozioni, tra musica, confessioni inattese e momenti di intensa commozione. Dopo la recente rivelazione di Can Yaman, anche Achille Lauro sorprende i giornalisti durante la conferenza stampa, parlando con sincerità della sua vita privata.

Alla domanda su una possibile relazione sentimentale, l’artista risponde con un sorriso: «Sono felicemente single». Una battuta che accende subito il siparietto con il direttore artistico e conduttore Carlo Conti, che replica ironicamente: «Io invece sono ancora felicemente sposato».

L’omaggio musicale di Achille Lauro a Crans-Montana

Ma il momento più atteso riguarda la scelta artistica che porterà Achille Lauro sul palco del Teatro Ariston. Il cantante ha annunciato che interpreterà “Perdutamente” in ricordo delle vittime della tragedia di Crans-Montana.

Un’esibizione che si preannuncia intensa e carica di significato, trasformando la musica in uno strumento di memoria collettiva. La decisione nasce dopo che la madre di una delle vittime ha cantato proprio il brano di Lauro durante il funerale del figlio: un gesto che ha profondamente colpito l’artista e l’organizzazione del Festival.

La scelta del brano e il racconto di Carlo Conti

Durante la conferenza stampa, Carlo Conti ha spiegato il percorso che ha portato alla scelta definitiva: «Quando ci eravamo sentiti con Achille avevamo pensato ai brani “16 marzo”, insieme a Laura Pausini, e a “Incoscienti giovani”. Poi, dopo la tragedia e dopo aver visto la madre di una delle vittime cantare il brano al funerale, ci siamo detti che dovevamo cambiare».