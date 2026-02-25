A cura della Redazione

La collocazione a fine febbraio del Festival di Sanremo 2026, scelta per evitare sovrapposizioni con le Olimpiadi Milano-Cortina 2026, insieme alla controprogrammazione della partita Inter-Bodo Glimt, ha influito sugli ascolti della prima serata.

Secondo i dati ufficiali, 9 milioni 600 mila telespettatori, pari al 58% di share, hanno seguito in media il primo appuntamento della kermesse musicale diretta da Carlo Conti su Rai1.

Confronto con le edizioni precedenti

Il calo rispetto agli anni passati è evidente:

Sanremo 2025 : 12 milioni 630 mila telespettatori (65,3% di share)

: 12 milioni 630 mila telespettatori (65,3% di share) Sanremo 2024 (Amadeus) : 10,5 milioni di telespettatori (65,5% di share)

: 10,5 milioni di telespettatori (65,5% di share) Sanremo 2023 (Amadeus): 10,7 milioni di telespettatori (63,2% di share)

Nonostante la flessione, la kermesse continua a registrare numeri molto alti, confermando la sua centralità nel panorama televisivo italiano.

Il commento di Carlo Conti

Carlo Conti ha commentato gli ascolti della prima serata: “Sono molto contento della serata, è un bel risultato. Lo scorso anno c'è stato il record di ascolti e avevo questo sorriso, quest'anno mi vedete con lo stesso sorriso e serenità. Sono contento che comunque rimane un risultato altissimo, il festival sta bene, lo dimostra l'affetto del pubblico e i grandissimi numeri. Io e Ama siamo nei primi 4 posti”.

Sugli ascolti, il direttore artistico ha aggiunto: “Pensavo peggio, non ho battuto me stesso, ma ho lo stesso sorriso dell'anno scorso”.