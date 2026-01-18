Genny Urtis torna protagonista su Instagram con un nuovo episodio del suo ormai celebre format “Bisturi Fatale”, la rubrica in cui il chirurgo estetico analizza l’evoluzione estetica dei personaggi famosi, ipotizzando i ritocchi a cui si sarebbero sottoposti nel corso degli anni.

Questa volta sotto l’occhio attento di Urtis è finito su Giulia Salemi, ex concorrente del Grande Fratello Vip, oggi affermata conduttrice, inviata televisiva e influencer.

Il commento di Genny Urtis su Giulia Salemi

Nel video pubblicato sui social, Genny Urtis ha esordito con parole di stima nei confronti di Giulia Salemi, ricordando un aneddoto personale: “La prima volta che ho visto Giulia nella mia vita eravamo bambini e ho pensato: che viso pazzesco che ha!”.

Analizzando alcune immagini del passato e del presente, il chirurgo ha poi evidenziato alcune presunte differenze.

Il naso, gli zigomi e il botox: l’analisi estetica

Secondo Urtis, uno dei cambiamenti più evidenti riguarderebbe il naso: “Guardando le foto, il nasino è cambiato. Prima era un po’ verso il basso, con una leggera gobbetta. Ora è molto dritto, con la punta all’insù”.

Per quanto riguarda il resto del volto, il medico ha ipotizzato piccoli interventi mirati: “Lo zigomo mi sembra più su e rimpolpato. Un po’ di botox, forse sì, ma sta bene. Giustamente non ha più vent’anni”.

Dimagrimento e stile: il “less is more” di Giulia Salemi

Genny Urtis ha poi parlato anche del fisico di Giulia Salemi, sottolineando come oggi appaia molto più magra rispetto al passato: “È molto dimagrita. Non so se segue una dieta o utilizza alcuni dei sistemi moderni per dimagrire, come fanno molte star internazionali”.

Nonostante le osservazioni, Urtis ha ribadito come Giulia Salemi resti un esempio di eleganza e misura: “E' la regina indiscussa del less is more”.