Nei giorni scorsi, prima sui suoi account social e poi ospite di Caterina Balivo a La Volta Buona, Chiara Cainelli, ex concorrente del Grande Fratello, ha raccontato come i commenti ricevuti sui social abbiano inciso profondamente sulla percezione di sé e sul rapporto con il proprio corpo, riaprendo ferite mai del tutto rimarginate.

“Mi chiamavano Peppa Pig”: il peso dei commenti sui social

Durante l’intervista, Chiara Cainelli ha spiegato come, inizialmente, avesse cercato di gestire gli insulti con ironia. Con il tempo, però, la situazione è diventata sempre più difficile da sostenere.

“La mia esperienza post reality è stata complicata. All’inizio provavo a smorzare i commenti cattivi prendendola sul ridere, ma poi ho capito che si era creato uno stereotipo su di me”.

Secondo l’ex gieffina, l’immagine distorta costruita sui social ha avuto ripercussioni anche nella vita quotidiana: “Le persone per strada mi dicevano: ‘Chiara, ma sei magra!’, stupite. Avevano idealizzato la mia persona in un modo che non mi rappresentava”.

Tra gli attacchi più ricorrenti, uno in particolare l’ha segnata nel profondo: “Il commento più gettonato era Peppa Pig, a causa del mio mento un po’ più rotondo. Era un’insicurezza che avevo fin da bambina e che i social hanno fatto esplodere”.

Dalla medicina estetica al ritorno alla naturalezza

Proprio a causa di questa pressione costante, Chiara Cainelli ha ammesso di aver fatto ricorso alla medicina estetica: “Avevo messo dei filler per vedermi meglio, per correggere quello che tutti mi facevano notare”.

Ieri mattina, Chiara Cainelli è stata ospite di Storie Italiane, il programma mattutino di Rai Uno condotto da Eleonora Daniele, per partecipare a uno spazio dedicato alla chirurgia estetica. Ma la conversazione si è trasformata in un acceso confronto sul body shaming e sui comportamenti contestati durante la sua permanenza nel Grande Fratello.

"All’inizio queste offese le ho combattuto con l’autoironia, ma alla lunga ha iniziato a pesarmi. Ho iniziato a guardarmi le cose per cui mi giudicavano", ha confessato l’ex gieffina.

La conduttrice ha cercato di sdrammatizzare invitandola a non dare peso agli haters: "Ma fregatevene", ha esclamato Eleonora Daniele.

Il confronto in studio sul body shaming

Il momento più teso è arrivato quando una delle opinioniste ha tirato in ballo alcuni comportamenti controversi di Chiara Cainelli durante il reality: "Ho letto alcuni commenti sotto i post social di Chiara e molte persone l’hanno criticata perché lei per prima ha utilizzato body shaming nei confronti di altre donne durante questo reality show. E quindi bisogna stare attenti a non mischiare i discorsi. I social sono una giungla", ha dichiarato l’opinionista.

Eleonora Daniele ha preso subito le distanze: "Io questo non lo so e non voglio entrare in quello che è successo nel reality. Io sto parlando della chirurgia estetica". Ma Chiara Cainelli non è rimasta in silenzio: "Non bisogna neanche arrivare a quell’argomento, neppure come giustificazione. I reality sono dei giochi che ti portano all’estremo dello stress".

L’opinionista ha incalzato: "Dare della gobba ad altre donne... Non usiamo armi contro gli altri se poi...".

La risposta di Cainelli è stata ferma: "Credo che lei non sia informata, io sono stata bullizzata pure all’interno della casa più spiata dagli italiani. Oggi sono solo contenta di essere andata via, anche se in ritardo".