Il destino del Grande Fratello è stato più volte rimesso in discussione negli ultimi mesi. Lo scorso luglio, durante la presentazione dei palinsesti Mediaset, Pier Silvio Berlusconi aveva chiarito che il reality sarebbe andato in onda solo a una condizione: trovare veri personaggi famosi.

Il progetto di Alfonso Signorini e lo stop improvviso

Alfonso Signorini aveva raccolto la sfida, lavorando a un cast ritenuto più che soddisfacente. Secondo le indiscrezioni, il progetto aveva persino ottenuto il via libera dei vertici aziendali.

Poi, però, tutto è cambiato.

Le accuse mosse da Fabrizio Corona hanno spinto il conduttore a fare un passo indietro e ad autosospendersi in via cautelativa, lasciando il progetto in una fase di totale incertezza.

Ilary Blasi subentra e cambia tutto

A quel punto, Ilary Blasi è subentrata in corsa. Con il suo arrivo, le carte in tavola sono state completamente rimescolate. Alcuni vip contattati da Signorini si sarebbero tirati indietro, e a quel punto Mediaset avrebbe riaperto i provini e fatto partire nuove trattive per il cast.

Non cambia solo la composizione dei concorrenti, ma anche la direzione editoriale del programma.

Grande Fratello: addio agli amori e alle ship?

Da anni il GF spinge fortissimo sulle coppie e sulle ship, che generano fandom social spesso tossici ed estremi, capaci di trasformare i concorrenti in veri e propri personaggi da venerare. Ma questa strategia potrebbe essere arrivata al capolinea.

Secondo quanto riportato da Gabriele Parpiglia nella sua newsletter, gli autori starebbero pensando a una svolta netta.

Stop alle love story, tornano giochi e sfide

Queste le parole del giornalista: “Premesso che fino a ieri Ilary Blasi non si è seduta con il nuovo gruppo di autori per la prima riunione ufficiale del GF post Signorini, notizia che possiamo confermare in esclusiva.

Per quanto riguarda il format, che durerà sei settimane, vi anticipiamo lo stop alla ricerca spasmodica di amorazzi da reality, il ritorno dei giochi, delle sfide e di special guest che affolleranno la casa”.