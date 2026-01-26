Alessio Pecorelli, ex tronista di Uomini e Donne 2024/2025, sembra aver trovato l’amore. Dopo un percorso televisivo turbolento, conclusosi con l’addio anticipato al programma a causa di alcune segnalazioni sulle sue frequentazioni parallele, il ristoratore romano torna al centro del gossip per una nuova frequentazione.

La vita dopo Uomini e Donne

Dopo l’esperienza nel dating show, Alessio Pecorelli aveva ripreso la sua routine quotidiana e il lavoro di ristoratore, ritrovando anche l’amore accanto a Virginia Colozzi, una ragazza estranea al mondo dello spettacolo. Tuttavia, la loro storia sembra ormai giunta al capolinea.

Il nuovo amore: Benedetta Pascali

Nelle scorse ore, Alessio è stato paparazzato in teneri atteggiamenti con Benedetta Pascali, ex tentatrice di Temptation Island. Benedetta aveva partecipato al programma intrattenendo una frequentazione con Daniele De Bosis, proseguita per qualche tempo anche al di fuori dello show.

La loro conoscenza, però, non era finita nel migliore dei modi: Benedetta aveva recriminato a Daniele di aver reso pubblica la loro situazione sui social prima ancora di chiarirla in privato, dichiarando:

"La mia conoscenza con Daniele è giunta al termine, neanche il tempo di chiuderla che qualche minuto dopo l’ha divulgato sui social…che eleganza! A buon intenditor poche parole".

Tenera passeggiata sul lungomare

Pecorelli e Pascali sono stati avvistati mentre facevano una romantica passeggiata sul lungomare. Nelle foto pubblicate sui social da Deianira Marzano, si vede Alessio cingere con il braccio le spalle di Benedetta, in un gesto tenero e affettuoso.

Successivamente, i due si sono fermati all’interno di un bar e anche qui le immagini mostrano atteggiamenti intimi, segno che la loro frequentazione sembra procedere nel migliore dei modi.