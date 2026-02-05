Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in onda con una nuova edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo settimane di incertezza, il reality di Canale 5 cambia volto: Alfonso Signorini, che aveva quasi chiuso il cast, ha deciso di autosospendersi in seguito al caso mediatico legato a Fabrizio Corona e al progetto “Falsissimo”. Da quel momento, tutto è cambiato.

La produzione ha infatti deciso di riportare il programma nelle mani della sua storica conduttrice, Ilary Blasi, che tornerà ufficialmente alla guida del format a partire da metà marzo.

Ilary Blasi al centro tra lavoro e vita privata

Per Ilary Blasi, le prossime settimane saranno particolarmente intense. Come anticipato dal settimanale Oggi, la conduttrice dovrà affrontare due appuntamenti cruciali:

L’udienza di divorzio da Francesco Totti , fissata per il 21 marzo

, fissata per il Il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, rimasta orfana di Alfonso Signorini

Nonostante il delicato momento personale, Ilary starebbe concentrando tutte le energie sul lavoro, collaborando a stretto contatto con gli autori di Mediaset per definire gli ultimi dettagli del cast.

Grande Fratello Vip: i primi nomi del cast vicino alla firma

Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, alcuni personaggi famosi sarebbero già in dirittura d’arrivo e pronti a varcare la celebre porta rossa. Si tratta di nomi che erano già stati selezionati durante la gestione di Signorini e che avrebbero accettato di partecipare anche sotto la conduzione di Ilary Blasi.

Ecco i vipponi più probabili:

Raimondo Todaro , ballerino siciliano, ex maestro di Ballando con le Stelle ed ex giurato di Amici

, ballerino siciliano, ex maestro di Ballando con le Stelle ed ex giurato di Amici Walter Zenga , ex portiere della Nazionale ed ex calciatore

, ex portiere della Nazionale ed ex calciatore Francesca Manzini , attrice e comica molto amata dal pubblico

, attrice e comica molto amata dal pubblico Ilona Staller, celebre icona pop conosciuta come Cicciolina

Possibile ritorno anche per Antonella Elia

A questi nomi si aggiunge un’ulteriore indiscrezione lanciata da Bubino Blog: nella casa del Grande Fratello Vip potremmo rivedere anche Antonella Elia, volto storico del reality e protagonista di edizioni passate molto discusse.

I grandi assenti: chi ha detto no al GF Vip

Se da un lato alcuni vip sembrano pronti a firmare, dall’altro almeno quattro personaggi noti avrebbero invece rifiutato l’invito. Secondo quanto trapela, qualcuno avrebbe dichiarato senza rimpianti: «Oggi sono solo contenta di essere andata via, anche se in ritardo».

Attesa alle stelle per il ritorno del GF Vip

Con Ilary Blasi di nuovo al timone e un cast che mescola icone pop, sportivi e volti televisivi, il Grande Fratello Vip punta a riconquistare l’attenzione del pubblico e a rilanciare gli ascolti di Canale 5.

Nei prossimi giorni sono attese conferme ufficiali e nuovi nomi pronti a infiammare il dibattito. La casa più spiata d’Italia sta per riaprire le porte.