Il Grande Fratello Vip è pronto a tornare in onda con una nuova edizione che si preannuncia ricca di colpi di scena. Dopo settimane di incertezza, il reality di Canale 5 cambia volto: Alfonso Signorini, che aveva quasi chiuso il cast, ha deciso di autosospendersi in seguito al caso mediatico legato a Fabrizio Corona e al progetto “Falsissimo”. Da quel momento, tutto è cambiato.
La produzione ha infatti deciso di riportare il programma nelle mani della sua storica conduttrice, Ilary Blasi, che tornerà ufficialmente alla guida del format a partire da metà marzo.
Ilary Blasi al centro tra lavoro e vita privata
Per Ilary Blasi, le prossime settimane saranno particolarmente intense. Come anticipato dal settimanale Oggi, la conduttrice dovrà affrontare due appuntamenti cruciali:
- L’udienza di divorzio da Francesco Totti, fissata per il 21 marzo
- Il debutto della nuova edizione del Grande Fratello Vip, rimasta orfana di Alfonso Signorini
Nonostante il delicato momento personale, Ilary starebbe concentrando tutte le energie sul lavoro, collaborando a stretto contatto con gli autori di Mediaset per definire gli ultimi dettagli del cast.
Grande Fratello Vip: i primi nomi del cast vicino alla firma
Secondo quanto rivelato da Alberto Dandolo su Oggi, alcuni personaggi famosi sarebbero già in dirittura d’arrivo e pronti a varcare la celebre porta rossa. Si tratta di nomi che erano già stati selezionati durante la gestione di Signorini e che avrebbero accettato di partecipare anche sotto la conduzione di Ilary Blasi.
Ecco i vipponi più probabili:
- Raimondo Todaro, ballerino siciliano, ex maestro di Ballando con le Stelle ed ex giurato di Amici
- Walter Zenga, ex portiere della Nazionale ed ex calciatore
- Francesca Manzini, attrice e comica molto amata dal pubblico
- Ilona Staller, celebre icona pop conosciuta come Cicciolina
Possibile ritorno anche per Antonella Elia
A questi nomi si aggiunge un’ulteriore indiscrezione lanciata da Bubino Blog: nella casa del Grande Fratello Vip potremmo rivedere anche Antonella Elia, volto storico del reality e protagonista di edizioni passate molto discusse.
I grandi assenti: chi ha detto no al GF Vip
Se da un lato alcuni vip sembrano pronti a firmare, dall’altro almeno quattro personaggi noti avrebbero invece rifiutato l’invito. Secondo quanto trapela, qualcuno avrebbe dichiarato senza rimpianti: «Oggi sono solo contenta di essere andata via, anche se in ritardo».
Attesa alle stelle per il ritorno del GF Vip
Con Ilary Blasi di nuovo al timone e un cast che mescola icone pop, sportivi e volti televisivi, il Grande Fratello Vip punta a riconquistare l’attenzione del pubblico e a rilanciare gli ascolti di Canale 5.
Nei prossimi giorni sono attese conferme ufficiali e nuovi nomi pronti a infiammare il dibattito. La casa più spiata d’Italia sta per riaprire le porte.