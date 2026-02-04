La storia d’amore tra Amanda Lecciso e Iago Garcia, nata dopo la fine della penultima edizione del Grande Fratello, è ufficialmente giunta al capolinea lo scorso settembre. Dopo aver reso pubblica la loro relazione a maggio, durante una puntata de La Volta Buona, i due ex gieffini hanno deciso di dirsi addio.

A raccontare i dettagli della separazione è stata proprio Amanda Lecciso, ospite nel salotto televisivo di Caterina Balivo che aveva fatto da cornice anche all’annuncio della loro unione.

Le parole di Amanda Lecciso sulla rottura con Iago Garcia

Con la sua solita ironia, Amanda Lecciso ha esordito così in trasmissione: “Mi avete invitata oggi che parlate di matrimoni e fidanzamenti, ma avete sbagliato giorno. Il tema è ‘le regole dell’amore’? Allora io sono stata rimandata a settembre”.

La distanza e l’amore idealizzato: i veri motivi dell’addio

Secondo quanto raccontato da Amanda Lecciso, la causa principale della rottura è stata la distanza geografica. Iago Garcia, infatti, vive e lavora stabilmente in Spagna, una condizione che ha reso il rapporto più complicato del previsto.

“Pensavamo che la distanza non sarebbe stata un problema. È stato un po’ più complicato di così. A un certo punto ci si guarda negli occhi e si capisce che non va”.

Oltre alla lontananza, è emersa anche una diversa percezione del legame: “Abbiamo capito che forse avevamo idealizzato quello che c’era davvero. L’amore che credevamo forse era una bella amicizia”.

Una decisione presa di comune accordo

Nessun colpo di scena né accuse reciproche: Amanda Lecciso ha chiarito che la scelta di separarsi è stata condivisa da entrambi. “Chi ha lasciato? Sarò sincera, è stata una decisione presa insieme”.

Reunion tra ex gieffini: ritorno di fiamma per Amanda e Iago?

Negli ultimi giorni, però, qualcosa ha riacceso le speranze dei fan. Durante una reunion di ex concorrenti del Grande Fratello, alla quale hanno partecipato anche Stefania Orlando e Luca Calvani, erano presenti insieme proprio Amanda Lecciso e Iago Garcia.

La loro apparizione allo stesso evento è bastata per far sognare gli “Amago”, il fandom che continua a sperare in un possibile ritorno di fiamma tra i due ex gieffini.

Per ora, nessuna conferma ufficiale. Ma nel mondo dello spettacolo – e soprattutto dopo il Grande Fratello – le sorprese non mancano mai.