Giorgio Manetti è senza dubbio una delle figure più iconiche della storia di Uomini e Donne. Il celebre “Gabbiano”, ex cavaliere del Trono Over e storico ex di Gemma Galgani, ha avuto la possibilità di partecipare a un altro importantissimo programma Mediaset, il Grande Fratello Vip, ma ha scelto di dire no.

A raccontare i dettagli inediti di quella decisione è stato lo stesso Manetti durante un’intervista rilasciata a Casa Lollo, il format condotto da Lorenzo Pugnaloni.

L’incontro tra Giorgio Manetti e Alfonso Signorini

Nel corso dell’intervista, Giorgio Manetti ha rivelato di aver incontrato Alfonso Signorini nel febbraio 2020, in un hotel di Roma. L’obiettivo era convincerlo a entrare nel cast del Grande Fratello Vip.

“Arrivai in hotel e Alfonso stava suonando il pianoforte”, ha raccontato Manetti, sottolineando come il conduttore si sia mostrato fin da subito gentile, disponibile e molto professionale. Dopo un primo colloquio, Signorini accompagnò l’ex cavaliere a visitare la Casa e a parlare con la produzione.

Il rifiuto al Grande Fratello Vip

Nonostante l’interesse iniziale, Giorgio Manetti decise di prendersi una notte di tempo per riflettere. La mattina seguente arrivò la scelta definitiva: il rifiuto.

“Il Grande Fratello Vip non è un programma che sento mio, lo guardo poco”, ha spiegato. Manetti inviò un messaggio a Alfonso Signorini per ringraziarlo e declinare l’offerta. La risposta del conduttore fu comprensiva e rispettosa, a conferma di un rapporto rimasto sempre cordiale.

Dopo il suo no, la produzione contattò Sossio Aruta, che entrò ufficialmente nel cast. Secondo Manetti, però, quella non fu un’edizione particolarmente brillante, anche a causa del periodo storico complesso che l’Italia stava vivendo.

Il presunto veto a L’Isola dei Famosi

Diversa e più misteriosa la vicenda legata a L’Isola dei Famosi. Sempre a Casa Lollo, Giorgio Manetti ha confessato che avrebbe accettato molto volentieri di partecipare al reality ambientato in Honduras.

Per ben due volte, infatti, il suo nome sarebbe stato proposto da agenzie diverse, ricevendo entusiasmo sia dallo staff che dalla conduttrice dell’epoca. Tuttavia, una volta arrivata la decisione ai “piani alti”, la sua candidatura sarebbe stata improvvisamente bloccata.

Un blocco mai chiarito

Secondo Manetti, esisterebbe una sorta di veto nei suoi confronti, che avrebbe impedito la sua partecipazione a L’Isola dei Famosi, così come quella di altri personaggi. L’ex cavaliere ha ammesso di non conoscere l’origine di questo stop, un episodio che ancora oggi gli lascia molti interrogativi.

Nonostante ciò, Giorgio Manetti non esclude del tutto una futura esperienza televisiva e ha dichiarato che l’Isola resterebbe un’avventura che farebbe ancora volentieri.