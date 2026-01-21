Le ultime dichiarazioni di Clizia Incorvaia sulla relazione con l’ex marito Francesco Sarcina continuano a far parlare. Durante un’intervista a Verissimo, l’ex gieffina ha rilasciato confessioni molto forti sulla loro storia, svelando alcuni retroscena del matrimonio che hanno scatenato polemiche.

“Non era un amore giusto”

Secondo Clizia, il rapporto con Sarcina non sarebbe mai stato sano: “Non è stato l’amore che chiunque si aspetta. Ho poi capito che non era un amore giusto. Presto è venuto meno il rispetto della mia persona e ho compreso che dovevo prendere le distanze”.

L’influencer ha raccontato episodi pesanti, come il gesto estremo di Sarcina che avrebbe bruciato più di 60 paia di scarpe durante litigi, sottolineando che si trattava di un “amore malsano”.

Riguardo a possibili violenze fisiche, Clizia ha preferito non entrare nei dettagli, spiegando di voler proteggere la figlia Nina: “Preferisco rimanere a quello che ci siamo dette, non voglio che ci sia tutto sui giornali, voglio preservare mia figlia”.

Sul presunto flirt con Riccardo Scamarcio, allora migliore amico dell’ex marito, Incorvaia ha chiarito che tutto sarebbe avvenuto dopo la separazione.

La risposta di Nayra Garibo

Se Francesco Sarcina ha scelto di mantenere il silenzio, la sua attuale moglie, Nayra Garibo, ha deciso di rispondere apertamente. Dopo l’intervista di Clizia, la Garibo aveva pubblicato alcune storie su Instagram accusando l’ex moglie di raccontare falsità per ottenere visibilità.

In un’esclusiva a Fanpage, Nayra Garibo ha affrontato punto per punto le dichiarazioni di Incorvaia, negando che Sarcina abbia mai messo le mani addosso all’ex moglie. Sul caso delle scarpe bruciate ha spiegato: “Quando scoprì il tradimento di lei con Scamarcio, prese i vestiti di Clizia, li mise in sacchi neri e li lasciò fuori casa. Era distrutto, ma non le ha mai fatto del male”.

Accuse di ricerca di visibilità

Secondo Garibo, la situazione sarebbe peggiorata da quando lei e Francesco si sono sposati: “Se non fosse che anche lei si è sposata, penserei che non ha ancora dimenticato Francesco o che semplicemente non sopporta il fatto che lui sia andato avanti. È evidente che è disposta a qualunque cosa pur di avere visibilità. Parla del padre di sua figlia, della suocera, mancando di rispetto persino al suo marito attuale e approfittando di un lutto per finire sui giornali”.

In aggiunta, ha annunciato che Sarcina intende procedere legalmente per diffamazione: “Francesco ha le prove di ogni cosa che sto dicendo, documenti già in tribunale. Non si può andare in televisione a inventare violenze o fatti gravissimi solo per visibilità”.

Presunti ricatti e gestione della figlia

Nayra Garibo ha anche denunciato presunti ricatti morali ed economici da parte di Clizia, coinvolgendo la figlia: “In questi anni, l’unica violenza che vedo è quella di lei: insulti, messaggi pesanti e ricatti morali ed economici. Se lui non asseconda le sue richieste, le nega di vedere la bambina. Francesco ha pagato tutto pur di stare vicino alla figlia, ma ora è stanco di subire questa gestione tossica”.

La replica di Clizia Incorvaia

Per ora, Clizia ha scelto di rispondere solo attraverso una storia Instagram, mostrando le scarpe bruciate e dichiarando: “Solo chi ha subito violenza sa. Per il resto non risponderò a provocazioni dando visibilità a terzi”.