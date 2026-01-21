Alfonso Signorini ha presentato un ricorso al tribunale di Milano per chiedere la cancellazione della prossima puntata del podcast Falsissimo, condotto da Fabrizio Corona. La puntata, prevista per lunedì 26 gennaio 2026, rischia quindi di non essere pubblicata. Immediata la reazione di Corona, che ha annunciato sui social di non voler fermarsi.

Caso Signorini-Corona: la denuncia

Dopo l’autosospensione da Mediaset, Alfonso Signorini ha concentrato le sue energie sulla battaglia legale contro Fabrizio Corona.

Le accuse dell’ex re dei paparazzi riguardanti il “sistema” dei casting del Grande Fratello hanno spinto Signorini a presentare un provvedimento d’urgenza al tribunale di Milano per bloccare il podcast Falsissimo. La denuncia è stata diffusa dallo stesso Corona sui suoi canali social, accompagnata da dichiarazioni di sfida: “L’illustre ed egregio direttore Signorini vuole impedirci di pubblicare la puntata, ma noi trattative non ne facciamo”.

La reazione di Fabrizio Corona

Fabrizio Corona ha ribadito di non voler fermare la pubblicazione della puntata. Il conduttore del podcast ha anticipato che il contenuto riguarderà:

La denuncia presentata contro Signorini da parte di un ex volto di Uomini e Donne

da parte di un ex volto di La vicenda di Samira Lui, ex gieffina e attuale spalla di Gerry Scotti a La Ruota della Fortuna

L’udienza è fissata per giovedì e Corona ha già fatto sapere: “Mi sa che gli avvocati di Signorini non hanno capito bene, ci vediamo giovedì in udienza, non vedo l’ora”.