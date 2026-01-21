Non è affatto esagerato parlare di un momento di inaspettata rinascita per il Grande Fratello Vip. Dopo stagioni difficili e ascolti in calo, il reality di Mediaset sembra essere tornato al centro dell’attenzione, alimentando un hype che pochi avrebbero immaginato fino a qualche mese fa. E tra i rumor più clamorosi spunta anche il nome di Michelle Hunziker.

GF Vip, dal declino allo scandalo Signorini

Solo poco tempo fa, molti erano convinti che il Grande Fratello, in tutte le sue versioni – Vip, Nip e tradizionale – fosse ormai arrivato al capolinea. Edizione dopo edizione, il programma perdeva pubblico e appeal, nonostante i tentativi di rilancio.

Il cambio alla conduzione, con l’addio di Alfonso Signorini, non ha prodotto i risultati sperati. Simona Ventura, chiamata a raccogliere un’eredità complessa, ha vissuto una stagione particolarmente faticosa, segnata da ascolti deludenti e critiche continue.

A peggiorare la situazione è arrivato lo scandalo sollevato da Fabrizio Corona, che ha parlato apertamente di presunti meccanismi interni e favoritismi dietro le quinte del GF Vip, facendo esplodere un vero e proprio caos mediatico. In quel momento, sembrava che tutti volessero prendere le distanze dal reality.

Nuove indiscrezioni e un cast che promette “trash”

Ora, però, lo scenario è completamente cambiato. Ogni giorno emergono nuove indiscrezioni, e tutte sembrano andare nella stessa direzione: il Grande Fratello Vip è pronto a tornare più forte di prima.

Secondo gli esperti di televisione, al timone del reality ci sarà Ilary Blasi, mentre gli autori starebbero lavorando a un cast esplosivo, pensato per soddisfare gli amanti del trash più puro.

Per un breve periodo si era parlato anche della possibile partecipazione di Selvaggia Lucarelli, ma la diretta interessata ha prontamente smentito.

Michelle Hunziker sempre più vicina al GF Vip?

Nelle ultime ore è tornato prepotentemente in auge un nome di peso: Michelle Hunziker. Il rumor su una possibile conduzione doppia del Grande Fratello Vip circola già da tempo, ma in passato era stato accantonato.

Ora, però, l’esperta di gossip Deianira Marzano è tornata sull’argomento, parlando di una voce sempre più “insistente” sulla presenza della showgirl svizzera. Una conferma che, se arrivasse, potrebbe rappresentare un colpo strategico per Mediaset.

Mediaset punta a evitare nuovi flop

L’eventuale arrivo di Michelle Hunziker potrebbe essere una mossa per blindare il successo del reality. In passato, infatti, anche altri progetti erano partiti con grande entusiasmo mediatico – come la stagione di Simona Ventura o The Couple, il reality condotto da Ilary Blasi lo scorso anno – per poi rivelarsi deludenti dal punto di vista degli ascolti.

Questa volta, però, l’hype sembra più solido. Resta da capire se le promesse verranno mantenute e se il Grande Fratello Vip riuscirà davvero a tornare protagonista del prime time italiano.