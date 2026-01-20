Durante la seconda puntata di Falsissimo – Il Prezzo del Potere, Fabrizio Corona ha ammesso di aver diffuso informazioni errate su Pierpaolo Pretelli, chiedendo scusa sia al diretto interessato sia al pubblico.

Nella puntata di lunedì 15 dicembre, l’ex re dei paparazzi aveva lasciato intendere l’esistenza di un video privato registrato da Pretelli per Alfonso Signorini, insinuando che l’ingresso del concorrente al Grande Fratello Vip fosse legato a presunti compromessi. Tuttavia, le accuse si sono rivelate infondate.

Corona ha chiarito: “Il video di Pretelli che avevamo annunciato era un video vecchio. Chiediamo scusa a lui e chiediamo scusa a voi”.

Selvaggia Lucarelli: “Pretelli è traumatizzato”

Sul caso è intervenuta anche Selvaggia Lucarelli, che ha spiegato il forte impatto che le accuse hanno avuto su Pretelli: “Pretelli, secondo le mie fonti, è letteralmente traumatizzato dagli eventi. Sommerso da commenti, meme, messaggi e critiche violente o sarcastiche (e con lui anche l’incolpevole Giulia Salemi), non esce di casa e si sente ‘sporco’. Sta perdendo la possibilità di onorare molti contratti per campagne pubblicitarie natalizie, perché qualsiasi post verrebbe commentato solo in un modo: ‘Allora, raccontaci di quello che facevi con Signorini!’. Del resto, sui suoi social sta succedendo esattamente questo”.

Elenoire Ferruzzi difende Signorini e consiglia prudenza a Pretelli

Sul cosiddetto “caso Signorini” è intervenuta anche Elenoire Ferruzzi, ex concorrente della settima edizione del Grande Fratello Vip. L’ex vippona ha preso le difese del conduttore e si è scagliata contro Antonio Medugno (ne abbiamo parlato QUI).

In merito al silenzio di Pretelli, Ferruzzi ha aggiunto: “In un momento così delicato è meglio stare al proprio posto. Basta una parola sbagliata per avere conseguenze”.