Elenoire Ferruzzi, ex concorrente tra le più discusse del Grande Fratello Vip, torna a far parlare di sé con dichiarazioni forti e senza filtri. Ospite del programma “Non succederà più”, condotto da Giada Di Miceli su Radio Radio, la Ferruzzi ha affrontato apertamente le polemiche che hanno coinvolto Alfonso Signorini, il silenzio di alcuni personaggi legati al GF e ha lanciato pesanti accuse contro Elodie.

Elenoire Ferruzzi su Alfonso Signorini: “Mi ha aiutata, gli sarò sempre grata”

Parlando del conduttore del Grande Fratello, Elenoire Ferruzzi ha chiarito il rapporto che li lega da anni: “Io e Alfonso Signorini siamo amici da tempo. È una persona a cui voglio molto bene e che mi ha aiutata concretamente. Se non fosse stato per lui, probabilmente il GF non l’avrei fatto. Ha creduto in me e ha insistito con gli autori”.

Nessuna richiesta inappropriata: “Accuse tutte da dimostrare”

L’ex vippona ha poi smentito categoricamente di aver ricevuto avances o richieste strane da parte di Signorini: “Assolutamente no. Alfonso è una persona di grande cultura, empatia e sensibilità. Tutto ciò che è venuto fuori deve essere dimostrato”.

Secondo Elenoire Ferruzzi, chi oggi accusa il conduttore avrebbe prima cercato visibilità e vantaggi personali: “A me fanno ribrezzo queste persone che lo hanno cercato, che hanno ricevuto regali e opportunità, e poi si sono sentite umiliate e sfruttate”.

Il riferimento ad Antonio Medugno e Fabrizio Corona

Le parole della Ferruzzi sembrano riferirsi chiaramente ad Antonio Medugno, da cui sarebbe partita l’inchiesta mediatica, e a Fabrizio Corona: “Da Medugno e da Corona è partito tutto. Ora Alfonso risponde e anche gli avvocati confermano che la situazione non è andata come raccontato”.

Elenoire ha inoltre sollevato dubbi sui tempi delle accuse: “Perché tutto questo non è stato detto prima? Se oggi queste persone fossero a condurre Sanremo, non si sentirebbero umiliate”.

“Omofobia interiorizzata”: il punto di vista della Ferruzzi

Secondo Elenoire Ferruzzi, alla base della polemica ci sarebbe anche un forte pregiudizio: “Se Alfonso Signorini fosse stato etero, la società lo avrebbe visto come un gran figo. Essendo gay, invece, fa subito schifo. È omofobia interiorizzata”.

Il silenzio di Pierpaolo Pretelli

La Ferruzzi ha commentato anche il silenzio di Pierpaolo Pretelli: “In un momento così delicato è meglio stare al proprio posto. Basta una parola sbagliata per avere conseguenze”.

Ha poi espresso un giudizio netto sull’attuale situazione del Grande Fratello: “Hanno rovinato la reputazione di una persona e di un format. Il GF ha avuto ascolti bassi, forse quest’anno non dovrebbe andare in onda”.