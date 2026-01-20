Mentre su Canale 5 stanno andando in onda le ultime puntate dedicate alla scelta di Flavio Ubirti, ex tronista di Uomini e Donne, anche il percorso di Cristiana Anania si è già ufficialmente concluso.

La tronista siciliana ha deciso di lasciare il programma scegliendo di conoscere lontano dalle telecamere Ernesto Passaro.

La scelta di Cristiana Anania non è ancora andata in onda

Nonostante manchi ancora del tempo prima che la scelta venga trasmessa in televisione e che i diretti interessati possano raccontarsi apertamente sui social, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono già stati avvistati insieme in più occasioni.

Un dettaglio che non è passato inosservato ai fan del programma, sempre molto attenti a ciò che accade dietro le quinte del dating show di Maria De Filippi.

Avvistamenti tra Salerno e Palermo

Secondo quanto riportato dall’esperto di gossip Lorenzo Pugnaloni, la neo coppia in queste prime settimane di frequentazione si sarebbe divisa tra Salerno e Palermo.

Un modo per iniziare a conoscersi davvero nella vita quotidiana, presentandosi reciprocamente ad amici e familiari.

Chi li ha incontrati racconta di una coppia molto affiatata e complice, apparsa fin da subito serena, sicura e perfettamente a proprio agio in questi primi momenti insieme.

Cristiana ed Ernesto paparazzati insieme

La sintonia tra i due emerge anche dalle foto rubate che stanno circolando online. Negli scatti, Cristiana Anania ed Ernesto Passaro sono stati paparazzati in auto insieme, intenti a vivere i primi momenti da coppia lontano dai riflettori dello studio di Uomini e Donne.

Immagini che confermano come la relazione stia procedendo nel migliore dei modi, nonostante il pubblico non abbia ancora avuto modo di vederli ufficialmente insieme fuori dal programma.

I fan tifano per la nuova coppia di Uomini e Donne

Anche se la scelta non è ancora stata mandata in onda, sono già tantissimi i fan che stanno mostrando entusiasmo per questa nuova coppia. In molti sperano che la storia tra Cristiana ed Ernesto possa continuare anche lontano dalle telecamere e trasformarsi in qualcosa di duraturo.

Non resta ora che attendere la messa in onda della scelta per scoprire tutti i dettagli e, successivamente, seguire i primi racconti ufficiali della coppia sui social.