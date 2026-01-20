Negli ultimi giorni, Greta Rossetti, ex tentatrice di Temptation Island ed ex concorrente del Grande Fratello, è tornata al centro del gossip. A lanciare l’indiscrezione è stato Lorenzo Pugnaloni, che ha parlato di una presunta nuova frequentazione per l’ex gieffina.

L’indiscrezione di Lorenzo Pugnaloni

Secondo quanto riportato dal noto insider, Greta sarebbe stata avvistata a Parigi in compagnia di una nuova fiamma. Un avvistamento che ha immediatamente acceso la curiosità dei fan, pronti a scoprire l’identità dell’uomo misterioso.

Il nome del presunto fidanzato: Kevin Zeroli

Poche ore dopo, una segnalazione giunta a Deianira Marzano ha fatto emergere il nome del presunto nuovo compagno di Greta: Kevin Zeroli, calciatore di proprietà del Milan, attualmente impegnato nel campionato di Serie B con la Juve Stabia.

La smentita di Deianira Marzano

A frenare il gossip è stata però la stessa Deianira Marzano, che ha chiarito la natura del rapporto tra i due: “Kevin è uno dei migliori e più cari amici di Greta. Lei gli vuole un bene dell’anima, ma sono solo super amici. Non sarebbe necessario smentire se non fosse vero, anche perché lei è single, quindi lo avrebbe tranquillamente detto se fosse stato diversamente”.

Greta Rossetti è single

Al momento, dunque, Greta Rossetti risulta ufficialmente single. Nessuna nuova storia d’amore confermata, ma solo una forte amicizia che ha generato fraintendimenti e indiscrezioni.

Resta da capire se l’ex gieffina deciderà di intervenire personalmente per fare chiarezza o se preferirà mantenere il riserbo sulla sua vita sentimentale.