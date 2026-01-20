Nella puntata andata in onda ieri sera su Rai Tre, Massimo Giletti è tornato ad occuparsi del Caso Signorini nel suo programma Lo Stato delle Cose. Dopo aver dato spazio la scorsa settimana anche a Fabrizio Corona, questa volta il conduttore ha scelto un approccio diverso, lasciando fuori l’ex re dei paparazzi e dando invece voce ad Antonio Medugno.

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip è stato intercettato dal giornalista Alessio Lasta fuori dal Palazzo di Giustizia di Milano, subito dopo l’incontro con i pubblici ministeri Letizia Mannella e Alessandro Gobbis.

Antonio Medugno dopo l’incontro con i pm: “Ho raccontato la verità”

Ai microfoni de Lo Stato delle Cose, Antonio Medugno si è detto sereno e soddisfatto: “Sono molto tranquillo perché ho raccontato la verità. Confermo tutte le ipotesi di accusa che ho fatto contro Alfonso Signorini. Ho raccontato tutto ai pm questa mattina”.

Alla domanda sull’esistenza di un possibile “sistema Signorini”, Medugno ha preferito non sbilanciarsi: “Non posso rispondere a questa domanda. Posso parlare solo della mia esperienza personale e di quello che ho vissuto”.

“È stato pesante rivivere tutto”

L’inviato del programma ha chiesto a Medugno perché abbia deciso di denunciare solo ora. La risposta è stata netta: “Sono stato buttato in un caso mediatico dal nulla. Non volevo esserci. È stato pesante rivivere tutto, è stato pesante rimuoverlo”.

Le chat di Signorini e il ruolo dell’ex manager

Uno dei nodi centrali riguarda la diffusione delle presunte chat di Alfonso Signorini, finite nelle mani di Fabrizio Corona e poi mostrate nel format Falsissimo – Il Prezzo del Successo.

Secondo Antonio Medugno, la responsabilità sarebbe del suo ex manager Alessandro Piscopo: “La diffusione delle chat non l’ho autorizzata io. È stato il mio ex manager a mandare tutto a Fabrizio Corona”.

Medugno ha inoltre raccontato che Piscopo lo avrebbe più volte spinto a coltivare un rapporto con Signorini per motivi professionali: “Mi ha sempre detto che poteva essere utile per la mia carriera. Quella sera mi disse che dovevo restare a casa di Alfonso Signorini”.

Clarissa Selassié smentita da Medugno

A rendere la vicenda ancora più complessa sono le recenti dichiarazioni di Clarissa Selassié. In un’intervista a FanPage, la ex gieffina aveva raccontato di aver mentito al Grande Fratello Vip, sostenendo che tra lei e Medugno non ci sarebbe stato nulla più di qualche bacio.

Interpellato da Massimo Giletti, Medugno ha smentito con decisione: “Con Clarissa c’è stato quello che avevo già detto. Ha fatto dichiarazioni molto contraddittorie. Io ho documentato tutto ciò che è vero e che andava dichiarato ai pm”.

Giletti: “Impossibile far parlare Clarissa Selassié”

Il conduttore ha infine rivelato di aver tentato di coinvolgere Clarissa Selassié nella trasmissione, senza successo: “C’è stata una trattativa che quelle tra Putin e Trump a confronto sono nulla. Alla fine ci ha detto che gli avvocati hanno preferito non farla parlare”.