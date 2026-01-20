Il mondo del gossip torna a scaldarsi: Cristina Ferrara, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, e il cantante Aka7even, volto noto di Amici e concorrente di Sanremo 2026, sono al centro delle indiscrezioni romantiche del momento. Tra avvistamenti a Napoli e indizi social, i fan iniziano a parlare di un possibile flirt tra i due.

Avvistamenti romantici a Napoli

Secondo i fan più attenti, Cristina Ferrara e Aka7even sarebbero stati avvistati a Napoli, in uno degli hotel più esclusivi della città: l’Hotel Parker.

Non si tratterebbe di una cena qualsiasi: i testimoni parlano di una serata romantica sul rooftop dell’hotel, con vista mozzafiato sul Golfo di Napoli. Alcuni raccontano di una rosa rossa fatta trovare dal cantante sul tavolo, un gesto che sembra una vera dichiarazione… o almeno un corteggiamento da favola moderna.

Per ora, però, non sono emerse foto di baci o effusioni pubbliche tra i due, ma gli indizi sembrano chiari.

Indizi social: storie e appartamenti condivisi

Il gossip non si limita agli avvistamenti dal vivo. Sul fronte social, i fan hanno notato alcuni dettagli sospetti. All’inizio di gennaio, Aka7even ha pubblicato una storia Instagram che, secondo i follower, lo mostrerebbe a casa di Cristina Ferrara. Nei giorni successivi, i due sarebbero stati immortalati nello stesso appartamento, questa volta del cantante. In uno dei video pubblicati da Cristina, la vediamo cucinare, e gli ambienti sembrano coincidere con quelli presenti nelle storie di Aka7even.

Recentemente, Cristina Ferrara ha pubblicato una storia su Instagram all’IKEA, dove si nota chiaramente la presenza di una persona esterna. Per i fan, si tratterebbe proprio di Aka7even, anche se il ragazzo non viene inquadrato e si sente solo il botta e risposta tra i due.

Passati sentimentali complicati

Come spesso accade nel gossip, dietro la storia emergono passati sentimentali intensi. Cristina Ferrara, ex fidanzata di Gianmarco Steri, ha vissuto una relazione breve ma intensa, conclusasi tra polemiche social e accuse reciproche di mancanza di autenticità. Aka7even aveva recentemente chiuso la relazione con Francesca Galluccio, tiktoker molto nota, e in passato è stato legato anche a Martina Miliddi all’interno di Amici.

Entrambi sembrano pronti a voltare pagina, lasciandosi alle spalle vecchie storie.