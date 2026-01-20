Dopo la messa in onda della prima parte della scelta di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, arriva la reazione di Martina Cardamone, la corteggiatrice non scelta dal tronista. Intervistata da Lorenzo Pugnaloni nel format Casa Lollo, Martina ha raccontato a caldo le sue sensazioni, offrendo un’analisi lucida e sincera di quanto accaduto nello studio del dating show di Maria De Filippi.

Come ormai noto, Flavio Ubirti ha deciso di lasciare il programma insieme a Nicole Belloni, tra petali, emozione e applausi del pubblico, mettendo fine a un percorso che aveva tenuto i telespettatori con il fiato sospeso fino all’ultimo.

La delusione di Martina Cardamone dopo la scelta

Martina Cardamone ha ammesso di essere rimasta profondamente delusa dall’esito finale, soprattutto perché fino all’ultimo non aveva colto segnali chiari sulla decisione del tronista. Le sue sensazioni prima della puntata, infatti, non lasciavano presagire una scelta così netta.

Nel corso dell’intervista, la corteggiatrice ha spiegato di aver vissuto quei momenti con grande tensione, convinta che tutto potesse ancora cambiare. Solo dopo aver ascoltato le parole di Flavio, ha iniziato a farsi un’idea più precisa delle sue reali intenzioni.

“Flavio ha scelto con la testa, non con il cuore”

Martina non ha mostrato rabbia né rancore, ma ha espresso una riflessione molto chiara sulla decisione del tronista: “Secondo me ha fatto più una scelta di testa che di cuore. Me ne sono resa conto nel tempo, anche da alcune domande che mi faceva”.

La ragazza ha raccontato che Flavio Ubirti era spesso focalizzato sugli aspetti pratici di una possibile relazione, come la distanza geografica e la gestione della quotidianità: “Mi chiedeva se avessi mai avuto relazioni a distanza, quanto tempo ci volesse per raggiungermi a Salerno. Erano domande che facevano emergere le sue paure”.

Secondo Martina, da parte sua c’era invece una maggiore apertura emotiva e una reale disponibilità a mettersi in gioco, anche a costo di cambiare abitudini e prospettive di vita.

Le differenze caratteriali tra Martina e Flavio

Nel corso dell’intervista a Casa Lollo, Martina ha anche sottolineato alcune differenze caratteriali emerse durante il percorso a Uomini e Donne. In particolare, ha parlato del forte legame di Flavio con la famiglia, soprattutto con la madre, un aspetto che lei stessa ha definito “bellissimo”, ma che probabilmente ha influito sulla scelta finale.

“Io ero più pronta a buttarmi, lui aveva bisogno di più certezze. Siamo semplicemente diversi”.