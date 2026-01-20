Clizia Incorvaia è tornata a parlare pubblicamente dopo l’assoluzione ottenuta a gennaio riguardo le accuse mosse dall’ex marito, Francesco Sarcina, cantante de Le Vibrazioni.

“Sono contenta di questa sentenza, ha dato giustizia a una verità importante”, ha dichiarato l’influencer nello studio di Verissimo, ospite di Silvia Toffanin.

Le accuse e l’assoluzione di Clizia Incorvaia

Francesco Sarcina aveva accusato Clizia Incorvaia di sfruttare l’immagine della loro figlia Nina sui social a scopo di lucro. Il tribunale ha però respinto le accuse, riconoscendo la correttezza del comportamento dell’influencer.

Clizia Incorvaia ha dichiarato: “Anche lui ha sempre pubblicato le foto di nostra figlia. Tutto questo ha gettato un’ombra sulla mia figura genitoriale”.

Il rapporto tra Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina

Clizia Incorvaia e Francesco Sarcina sono stati sposati dal 2015 al 2019. Dal loro matrimonio è nata Nina, oggi 10 anni. Dopo la separazione, avevano deciso di pubblicare foto della bambina solo di spalle, per proteggerla: “Avevamo deciso di pubblicare foto di Nina solo di spalle, per proteggerla”.

Durante l’intervista, Clizia ha anche ricordato momenti difficili del matrimonio: “Una volta mi ha bruciato più di 30 paia di scarpe, abbiamo dovuto chiamare i Vigili del Fuoco. Era un amore malsano”.

Violenza e silenzio per proteggere la figlia

Alla domanda diretta di Silvia Toffanin su eventuali violenze fisiche subite, Clizia Incorvaia ha scelto di non entrare nei dettagli: “Preferisco rimanere con quello che ci siamo dette. Non voglio che finisca tutto sui giornali. Continuo a voler preservare Nina, ci sono cose che è meglio omettere”.

La reazione di Nayra Garibo

Le dichiarazioni di Clizia Incorvaia hanno scatenato la dura risposta di Nayra Garibo, moglie di Francesco Sarcina, che ha accusato l’influencer di dire falsità per visibilità televisiva: “Ma non ti vergogni? Stai parlando di mio marito e del padre di altri due bambini… È arrivato il momento di tirar fuori la verità! Fai solo del falso vittimismo. La verità è che ti attacchi a chi ha fatto veramente qualcosa nella vita… Sei un insulto all’onestà intellettuale”.

Il nuovo post di Clizia Incorvaia

A distanza di poco più di 24 ore dallo sfogo di Nayra Garibo, Clizia Incorvaia ha pubblicato tra le sue Instagram Stories la foto delle scarpe che Francesco Sarcina le avrebbe bruciato, aggiungendo: “Solo chi ha subito violenza sa… Per il resto non risponderò a provocazioni dando visibilità a terzi”.