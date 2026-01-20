Si è concluso il trono di Flavio Ubirti a Uomini e Donne, e la scelta finale ha lasciato il pubblico senza parole. L’ex calciatore ha deciso di uscire dal programma con Nicole Belloni, preferendola alla corteggiatrice campana Martina Cardamone, data per favorita fino all’ultimo.

Una decisione che ha sorpreso telespettatori e fan del dating show di Maria De Filippi, soprattutto dopo le esterne finali molto intense, durante le quali entrambe le corteggiatrici avevano coinvolto le rispettive famiglie.

Nicole Belloni è la scelta di Flavio Ubirti

Convinta di non essere la preferita, Nicole Belloni è rimasta visibilmente spiazzata nel momento della scelta. Il tronista ha spiegato con sincerità le difficoltà iniziali del loro percorso: “Quando sei arrivata ho notato una bella ragazza e basta. C’era però un problema: non mi arrivavi, ti sentivo distaccata e fredda”.

Nonostante un inizio in salita, il rapporto tra Flavio e Nicole è cresciuto nel tempo, fino a ribaltare ogni previsione.

La lettera d’addio e i petali rossi: il momento più emozionante

Temendo di non essere la scelta, Nicole aveva scritto una lettera dal tono malinconico, lasciando anche un messaggio simbolico: “Se non sarò la tua scelta, tieni il braccialetto vicino a te. Magari un giorno ti ricorderai di me e di quello che potremmo essere stati”.

Parole che hanno colpito profondamente Flavio Ubirti, il quale ha sciolto ogni dubbio poco dopo. Prima della pioggia di petali rossi, il tronista ha dichiarato: “Quello che potremmo essere fuori da qui, io voglio vivermelo”.

Il confronto finale con Martina Cardamone

Prima del lieto fine, Flavio ha affrontato il delicato confronto con Martina Cardamone, con la quale il feeling era stato evidente sin dalle prime puntate.

“Quattro mesi fa sei scesa, eri la prima e anche la prima che ho notato per il tuo portamento elegante e il tuo sorriso”, ha ammesso il tronista.

Tuttavia, la decisione finale è stata guidata dalla compatibilità caratteriale: “Sento che a livello caratteriale non riusciamo a prenderci nella maniera giusta. Non voglio andare incontro a una situazione che so ci farebbe del male ad entrambi”.

Martina dopo la scelta: “Decisione di testa, non di cuore”

Nonostante l’eleganza mostrata in studio, Martina Cardamone non ha nascosto la sua delusione. In un’intervista rilasciata a Lorenzo Pugnaloni, ha commentato così la scelta di Flavio Ubirti: “Per me ha fatto una scelta di testa, non di cuore. Non mi sento presa in giro, ma sono delusa”.