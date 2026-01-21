Elodie e Franceska Nuredini appaiono sempre più affiatate e, questa volta, a immortalarle insieme è stato il settimanale Chi, che le ha addirittura messe in copertina. Il titolo scelto non passa inosservato: “L’altra faccia della felicità”.

Un’espressione che, nella versione online della rivista, è stata poi modificata e resa ancora più esplicita: “Un nuovo inizio insieme”.

Le paparazzate di Chi: Elodie e Franceska inseparabili

Nel suo articolo, il giornalista Valerio Palmieri racconta come Elodie e Franceska Nuredini siano ormai inseparabili. I paparazzi le hanno sorprese mentre uscivano insieme dalla casa della ballerina, per poi fare ritorno nello stesso appartamento dopo una tappa dal parrucchiere.

Una quotidianità condivisa che non è passata inosservata e che ha alimentato l’attenzione mediatica intorno al loro rapporto.

Un’amicizia nata nel mondo della musica

“L’amicizia fra Elodie e la ballerina Franceska Nuredini poteva essere uno di quei segreti di cui è ricco il mondo della musica” – scrive Palmieri – “E invece sia la cantante che la ballerina hanno deciso di condividere la propria intesa”.

Le due, infatti, hanno pubblicato sui social alcune foto della loro vacanza in Thailandia, mostrando senza riserve la loro forte complicità.

Dal tour alla vita privata: un legame che continua

Il legame tra Elodie e Franceska Nuredini nasce sul lavoro: la ballerina faceva parte del corpo di ballo della cantante durante il tour. Ma, una volta terminati gli impegni professionali, il loro rapporto non si è interrotto.

“I sentimenti di queste ragazze sono sinceri: si sono incontrate, si sono riconosciute, hanno lavorato insieme e, finito il tour, hanno continuato a frequentarsi”, sottolinea ancora il giornalista.