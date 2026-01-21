Con l’avvicinarsi della fine di gennaio, Mediaset non ha ancora deciso la programmazione dell’intrattenimento primaverile. Se da un lato i punti fermi come il serale di Amici restano confermati, sul fronte dei reality show, il genere principe di Cologno Monzese, la situazione è più complicata del previsto.

Secondo quanto riportato da Affari Italiani, la rete è ancora indecisa su come gestire i programmi di punta del palinsesto serale.

L’evoluzione dei piani per i reality Mediaset

Lo scorso autunno, l’idea iniziale era di mandare in onda L’Isola dei Famosi in primavera e, contemporaneamente, far riposare il Grande Fratello. La messa in pausa del GF era prevista almeno fino all’autunno 2026, anche alla luce dei dati tiepidi dell’ultima edizione.

Successivamente, complice la formazione di un cast promettente per il GF Vip, si era deciso di anticiparne la messa in onda a marzo su Canale 5.

Gli imprevisti: Signorini e i problemi di cast

Negli ultimi mesi, il programma ha subito un forte rallentamento a causa del ciclone mediatico che ha coinvolto il conduttore Alfonso Signorini. Questo ha bloccato non solo la definizione del cast, ma anche la produzione stessa del reality.

Nel frattempo, L’Isola dei Famosi non risulta più realizzabile in tempi brevi: servono mesi di preparazione, sia per la scelta della location sia per la definizione del cast. Un miracolo sarebbe necessario per portare il programma in onda in primavera.

La “varietizzazione” di La Ruota della Fortuna

Per coprire il vuoto lasciato dai reality, Mediaset sta tentando di reinventare La Ruota della Fortuna, inserendo elementi di varietà e ospiti celebri come Gianni Morandi. Tuttavia, questa strategia ha avuto un effetto limitato sugli ascolti, e il rischio di sovraesposizione del format resta alto.

Il futuro dei reality primaverili

La domanda ora è: GF Vip a marzo con Ilary Blasi alla conduzione? I tempi stringono, e Mediaset deve trovare rapidamente soluzioni alternative per non lasciare scoperto il palinsesto dell’intrattenimento serale.