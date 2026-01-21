Nonostante la scelta di Flavio Ubirti, tronista di Uomini e Donne, sia stata trasmessa solo ieri, lui e Nicole Belloni sono già una coppia consolidata da diverse settimane. Tutto tra loro sembra procedere nel migliore dei modi, tra emozioni e momenti speciali condivisi sui social.

Il ritorno sui social dopo la scelta

Dopo la messa in onda della scelta, i due hanno finalmente potuto aggiornare i loro follower. Nicole Belloni ha condiviso un carosello di foto su Instagram, mostrando alcuni dei momenti più significativi vissuti negli ultimi mesi. In molti scatti compare anche Flavio Ubirti, confermando l’affiatamento della coppia.

Grazie a questi post, i fan hanno potuto conoscere meglio ciò che i due hanno vissuto lontano dai riflettori della televisione.

Le emozioni di Nicole Belloni nel percorso a Uomini e Donne

In un lungo messaggio condiviso sui social, Nicole Belloni ha raccontato le emozioni vissute durante il programma e ha ringraziato chi le è stato vicino: “Finalmente sono qui con voi, e ancora faccio fatica a realizzare tutto quello che ho vissuto. È stato un viaggio intenso, un mix di emozioni fortissime: felicità, paura, fragilità, ma soprattutto una voglia immensa di dare amore. Speravo davvero che alla fine di questo percorso sarei riuscita a trovare la persona giusta a cui donarlo… e mai avrei potuto immaginare di avere accanto qualcuno di così profondamente straordinario”.

Ringraziamenti speciali e gratitudine

Nicole ha voluto ringraziare tutti coloro che l’hanno supportata durante il percorso: la redazione di Uomini e Donne, per la cura e la sensibilità dimostrata in ogni fase; Franci, per il supporto costante e la fiducia in ogni momento di difficoltà; Ale, per le chiacchierate infinite e la certezza fin dal primo giorno che Flavio Ubirti l’avrebbe scelta; Maria De Filippi, per averle dato la possibilità di vivere un’esperienza unica, crescere e incontrare una persona speciale come Flavio.

Una favola che ha inizio

Concludendo il suo messaggio, Nicole Belloni ha scritto: “Da oggi in poi la mia favola ha ufficialmente inizio, e non vedo l’ora di iniziare a volare… con il cuore pieno e l’anima grata”.