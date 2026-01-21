Entrano nel vivo le dinamiche di Uomini e Donne nella puntata registrata ieri, 20 gennaio, della quale Fanpage.it fornisce le anticipazioni in anteprima. Protagonista assoluto è il trono di Ciro Solimeno, che dopo le polemiche della scorsa puntata ha deciso di restare nel programma e proseguire il suo percorso.

Il trono di Ciro Solimeno: intesa con Martina e Ale

Nel corso della registrazione odierna sono state mostrate le esterne realizzate in settimana. Con Martina De Ioannon è scattata fin da subito una forte intesa fisica, tra balli, abbracci e confidenze. La corteggiatrice ha accennato a un passato difficile, spiegando di volerlo raccontare meglio in futuro.

In esterna anche Ale, che ha organizzato un appuntamento romantico sulla terrazza di Roma con la creazione di un profumo personalizzato. Tra i due è cresciuta una certa complicità, ma al rientro in studio è esplosa una lite con Alessia M., che ha accusato Ciro di puntare su una ragazza poco autentica. Il tronista ha difeso la sua scelta e ha deciso di ballare proprio con Ale, alimentando ulteriormente le tensioni.

Nuovi tormenti per Gemma Galgani

Momento difficile per Gemma Galgani, che dopo l’ultima registrazione si è lasciata andare a uno sfogo in camerino. Tornata in studio, la dama ha accusato Mario di averla illusa più volte. Profondamente amareggiata, Gemma è apparsa finalmente consapevole del fatto che il cavaliere non prova sentimenti per lei ed è sembrata intenzionata a chiudere definitivamente il capitolo.

Mario tra Loreta, Isabella e Atlanta

Nel frattempo, Mario ha raccontato di essere uscito a cena con Loreta: tra i due ci sono stati dei baci ed entrambi hanno deciso di continuare la conoscenza. Arriva invece la rottura con Isabella, che ha spiegato di aver interrotto la frequentazione dopo una cena in cui Mario si sarebbe presentato in ciabatte.

Chiusura anche con Atlanta, nonostante un tentativo di ripensamento dell’ultimo minuto che la dama non ha accolto.