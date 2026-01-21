Durante la semifinale dell’ultima edizione del Grande Fratello, Benedetta Stocchi ha fatto una dichiarazione pubblica a Domenico D’Alterio:

“Ho scoperto che il nostro è amore. Cioè, da parte mia c’è amore, perché quando ti vedo mi batte forte il cuore e non riesco a stare senza di te. Spero che ci vedremo fuori da qui, Domenico”.

La fine della relazione con Valentina Piscopo

Nel frattempo, Valentina Piscopo, ex compagna del concorrente napoletano, ha deciso di mettere la parola fine alla loro storia. Questo ha alimentato le speculazioni su un possibile avvicinamento tra Domenico e Benedetta. I due hanno trascorso insieme la notte di Capodanno insieme ad altri ex gieffini, ma al momento non sembrano esserci possibilità concrete che diventino una coppia stabile.

Domenico D’Alterio risponde sui social

Nelle ultime ore, Domenico D’Alterio ha risposto a un utente che aveva menzionato Benedetta Stocchi sotto a un suo video sui social. L’ex gieffino napoletano ha replicato con fermezza: “C’è un limite a tutto […] Secondo me state esagerando, avete rotto i cogl**ni voi e questi commenti. Lasciate stare Benedetta”.

La reazione di Domenico ha chiarito che, al momento, non c’è alcuna intenzione di approfondire un rapporto sentimentale con Benedetta, chiudendo così le speculazioni dei fan.