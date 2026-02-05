Gianmarco Steri e Martina De Ioannon sarebbero pronti a fare un passo importantissimo nella loro relazione. I due ex protagonisti di Uomini e Donne, dopo aver ritrovato l’equilibrio lontano dai riflettori, stanno alimentando le teorie dei fan con una serie di indizi social che fanno pensare a una possibile convivenza imminente.

Uomini e Donne, Gianmarco e Martina sempre più uniti

Da quando hanno deciso di darsi una seconda possibilità, Gianmarco Steri e Martina De Ioannon hanno scelto la discrezione. Niente polemiche, niente risposte ai gossip, ma solo attenzione alla relazione e ai rispettivi percorsi professionali.

Nei giorni scorsi, durante Uomini e Donne, Ciro Solimeno ha rivelato di aver avuto incontri clandestini con Martina durante il suo percorso da tronista. In molti si aspettavano una replica immediata da parte della diretta interessata, ma Martina ha preferito il silenzio. La giovane romana si è limitata a confermare che con Gianmarco va tutto bene, sottolineando come le voci non abbiano creato alcuna tensione nella coppia.

Verissimo e le dichiarazioni sulla convivenza

Solo qualche settimana fa, ospiti a Verissimo, Martina e Gianmarco avevano dichiarato di non sentirsi pronti per la convivenza, definendo la loro relazione ancora troppo giovane. Entrambi vivevano già a Roma, motivo per cui non sentivano la necessità di accelerare i tempi. Eppure, qualcosa sembra essere cambiato.

Indizi social: lavori in corso in una nuova casa

Nelle ultime settimane sono aumentate le segnalazioni dei fan sulla coppia, convinti che Gianmarco e Martina stiano progettando una nuova vita insieme. A rafforzare i sospetti è stata una Instagram Stories pubblicata da Martina De Ioannon, in cui si intravedono chiaramente lavori di ristrutturazione all’interno di un’abitazione.

Secondo i follower più attenti, quello scatto sarebbe la prova che i due abbiano preso casa insieme e stiano preparando il nido per iniziare la convivenza. Nessuna conferma ufficiale, ma gli indizi sembrano parlare chiaro.

Tensioni con la redazione di Uomini e Donne?

Nel frattempo, emergono anche possibili tensioni tra Martina De Ioannon e la redazione di Uomini e Donne. A far discutere è un gesto social: Raffaella Mennoia avrebbe tolto il “segui” all’ex tronista romana, alimentando nuove indiscrezioni su un rapporto non più sereno con il programma di Maria De Filippi.