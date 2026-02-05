Un anno di amore e un traguardo che, per sua stessa ammissione, ha il sapore di un vero record. Antonella Fiordelisi è stata ospite di Caterina Balivo nel salotto televisivo di La Volta Buona, dove ha raccontato senza filtri la sua relazione con l’imprenditore Giulio Fratini.

Una storia nata lontano dai riflettori dei reality e cresciuta con una consapevolezza diversa rispetto alle sue precedenti relazioni pubbliche, spesso vissute sotto l’occhio costante dei media.

Le parole di Antonella Fiordelisi su Giulio Fratini

L’ex concorrente del Grande Fratello ha ironizzato sulla durata del rapporto, sottolineando quanto sia speciale per lei questo momento: «È un record per me fare un anno insieme a qualcuno», ha confessato sorridendo.

Antonella ha poi spiegato cosa rende questa relazione diversa dalle altre, soffermandosi sull’importanza della fase iniziale del rapporto: «All’inizio ci si conosce, ma possono emergere problemi o differenze. Con Giulio, invece, lui è stato molto bravo nella fase del corteggiamento. I primi mesi sono stati di conoscenza, ora ci sono i pilastri per costruire qualcosa di solido insieme».

Niente convivenza (per ora): “Non mi piazzo a casa degli altri”

Nonostante la forte intesa, la coppia non sembra avere fretta di bruciare le tappe, soprattutto sul fronte della convivenza. Attualmente Antonella Fiordelisi vive a Milano, mentre Giulio Fratini risiede a Firenze, una distanza che – sorprendentemente – sembra rafforzare il loro rapporto.

«Forse funziona anche per questo. Io non sono una di quelle che va subito a convivere o che si piazza a casa delle persone», ha spiegato.

L’anniversario celebrato sui social: fan entusiasti

Solo pochi giorni fa, l’influencer aveva festeggiato il primo anno d’amore anche sui social, condividendo un carosello di foto che ripercorre i momenti più belli della coppia: viaggi, cene romantiche e attimi di quotidianità.

Il post ha immediatamente scatenato l’entusiasmo dei fan, felici di vedere Antonella Fiordelisi finalmente serena accanto a un uomo che – come confermato anche in TV – ha saputo conquistarla con pazienza, costanza e rispetto.