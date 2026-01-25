Nuova sfida Auditel nella prima serata di ieri, sabato 24 gennaio 2026, che ha visto contrapposti i due colossi del sabato sera: C’è Posta per Te su Canale 5 e The Voice Kids su Rai 1. Ancora una volta è stato il people show condotto da Maria De Filippi ad avere la meglio negli ascolti.

Gli ospiti della serata

Su Canale 5, C’è Posta per Te ha ospitato in studio Ahu Yagtu, Caner Cindoruk e Feyyaz Duman, interpreti rispettivamente di Piril, Sarp e Arif nella serie La forza di una donna, oltre alla cantante Alessandra Amoroso.

Dall’altra parte, su Rai 1, Antonella Clerici ha accolto a The Voice Kids l’ospite Settembre, protagonista di una sorpresa emozionante per una giovane concorrente che si era appena esibita sulle note di Vertebre, brano vincitore dell’ultima edizione del Festival di Sanremo – Nuove Proposte.

Ascolti TV: i dati della prima serata

Secondo i dati diffusi da Davide Maggio, la serata è stata vinta da C’è Posta per Te, che ha superato The Voice Kids sia in termini di spettatori che di share.

Rai 1 – The Voice Kids : 3.278.000 spettatori, 22.1% di share , dalle 21:24 alle 00:38

: 3.278.000 spettatori, , dalle 21:24 alle 00:38 Canale 5 – C’è Posta per Te: 4.005.000 spettatori, 27.6% di share, dalle 21:26 alle 00:44

