Negli ultimi giorni Elodie e Franceska sono finite al centro dell’attenzione mediatica, con foto e indiscrezioni che hanno acceso il dibattito sul loro rapporto. I settimanali Chi e Diva e Donna hanno pubblicato immagini che le ritraggono molto complici, rilanciando l’ipotesi di una relazione che andrebbe oltre una semplice amicizia.

Tutto sarebbe partito dalla notte di Capodanno, quando qualcuno avrebbe immortalato quello che sembrerebbe essere un bacio in bocca tra Elodie e Franceska all’interno di un noto locale.

Il video, però, non è chiarissimo: la qualità e la prospettiva potrebbero trarre in inganno. Nonostante questo, da quel momento non si è parlato d’altro, con i social e i settimanali di gossip in fermento.

Vacanza in Thailandia e foto insieme: conferma o semplice amicizia?

Mentre in Italia il gossip correva veloce, Elodie e Franceska sono partite insieme per la Thailandia, in compagnia di un gruppo di amici. Un viaggio che ha contribuito ad alimentare ulteriormente le voci.

Le due hanno infatti pubblicato numerose foto insieme, spesso abbracciate, e anche uno scatto faccia a faccia con il tramonto alle spalle. Un’immagine che per molti fan è sembrata una conferma implicita della relazione, anche se nessuna delle due ha mai rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Tra Elodie e Franceska un legame fortissimo

Nonostante le cautele, Chi si dice sicuro: il settimanale ha parlato addirittura di convivenza e di shopping per arredare casa insieme. Più prudente ma comunque esplicito Diva e Donna, che racconta un rapporto talmente intenso da aver portato Franceska a essere invitata persino al compleanno della nonna di Elodie.

“Elodie è ormai inseparabile dalla sua Franceska, tanto da volerla con sé anche al compleanno della nonna. Le due sono un tutt’uno dalla scorsa estate, quando Elodie ufficialmente stava ancora con Andrea Iannone”.