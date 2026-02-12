Alfonso Signorini torna a parlare dopo settimane di silenzio, durante le quali aveva scelto di isolarsi per reagire al terremoto mediatico scatenato dalle accuse di Fabrizio Corona. Le dichiarazioni erano rimaste limitate, fino alle puntate di Falsissimo dello scorso novembre, in cui l’ex re dei paparazzi aveva lanciato pesanti insinuazioni sul conduttore del Grande Fratello Vip.

Il commento di Signorini sul “giro gay”

Intercettato da Il Corriere della Sera, Signorini ha risposto anche sul caso Giletti-Ranucci, in cui era stato menzionato un presunto “giro gay pericolosissimo” e fatto il suo nome: "Apprendo ora da voi della chat tra Ranucci e Boccia. Posso solo dire che non sapevo di appartenere a un fantomatico 'giro gay' per giunta in così 'amabile' compagnia (…) Mi intriga molto l’identità del misterioso signor B. Io rimango fermo al signor K. Ma dubito che la signora Boccia frequenti Kafka…".

La reazione di Signorini alle accuse di Corona

Sull’onda della bufera scatenata da Fabrizio Corona, Signorini ha confessato: "L’unico modo per sopravvivere a questi mesi è stato quello di isolarmi dal resto del mondo".

La battaglia legale tra Mediaset e Fabrizio Corona

Intanto, i canali social ufficiali di Corona sono stati oscurati e le puntate di Falsissimo rimosse. Tuttavia, il caso Signorini non è chiuso: Mediaset ha deciso di avviare una causa civile da 160 milioni di euro contro l’ex paparazzo. La vicenda è destinata a proseguire nelle aule di giustizia