La curiosità intorno al Grande Fratello continua a crescere. Le informazioni ufficiali sul reality sono ancora poche, ma il giornalista Gabriele Parpiglia, autore storico del programma, sta condividendo alcune indiscrezioni sulle prossime settimane.

Achille Costacurta e Nicola Ventola: nessuna partecipazione

Negli ultimi giorni erano circolate voci su una possibile partecipazione di Achille Costacurta e Nicola Ventola. Tuttavia, nella sua newsletter del 18 febbraio, Parpiglia smentisce categoricamente: “Quando parte un reality le fake news si susseguono. Una di queste riguarda Achille Costacurta e Nicola Ventola, accomunati in una fantomatica lista che li vede come concorrenti. No, non ci saranno e consigliamo ai colleghi spacciatori di notizie false, per fare click facili, di trovarsi un altro lavoro. Con affetto”.

Achille Costacurta, figlio di Martina Colombari e Billy Costacurta, sarebbe stato un concorrente interessante, soprattutto considerando la sua storia personale e la recente diagnosi di ADHD, che gli ha permesso di trovare maggiore stabilità. Tuttavia, la partecipazione non è prevista.

Guendalina Tavassi: veterana dei reality

Tra i nomi confermati, spicca Guendalina Tavassi, già nota al pubblico dei reality. La concorrente ha partecipato non solo al Grande Fratello, ma anche all'Isola dei Famosi, entrando più volte nelle dinamiche televisive dei reality show.

Quando inizia il Grande Fratello 2026

Il ritorno del Grande Fratello era stato annunciato dall’AD Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha confermato anche la conduzione di Ilary Blasi.

Gabriele Parpiglia fornisce ulteriori dettagli sulla programmazione:

Data ufficiale di partenza: martedì 10 marzo 2026

martedì 10 marzo 2026 Canale: Canale 5, prima serata

Canale 5, prima serata Numero di puntate previste: 10

Nel frattempo, Mediaset sta lavorando anche alla prossima edizione dell'Isola dei Famosi, in onda tra giugno e luglio, con un totale di 8 puntate.