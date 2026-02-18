Dopo tre anni d’amore, la relazione tra Francesco Totti e Noemi Bocchi sarebbe arrivata a un momento delicato. A far esplodere i rumors è stata l’assenza di scatti romantici a San Valentino, dettaglio che non è passato inosservato ai fan più attenti.

Al contrario, Ilary Blasi e Bastian Muller hanno condiviso immagini e dediche pubbliche, alimentando le voci di nozze imminenti dopo la comparsa di un prezioso anello.

Totti e Noemi Bocchi in crisi? Il retroscena sul Grande Fratello Vip

Secondo quanto riportato dall’esperta di gossip Deianira Marzano, la presunta rottura tra Totti e Noemi sarebbe legata alla volontà dell’ex capitano della Roma di partecipare al Grande Fratello.

Il reality di Canale 5 partirà a marzo 2026 con Ilary Blasi ex moglie dell’ex calciatore, alla conduzione. Totti avrebbe espresso il desiderio di “divertirsi un po’” prendendo parte al programma, ma l’idea non sarebbe piaciuta affatto a Noemi.

Le altre ipotesi sulla rottura

Non tutti, però, credono che il motivo della crisi sia legato al reality. Alcuni follower della blogger sostengono che alla base dell’instabilità della coppia possano esserci questioni più profonde.

Tra le indiscrezioni circolate sui social, si parla di presunte “troppe attenzioni” che Totti avrebbe riservato ad altre donne. Voci non confermate, ma che contribuiscono ad alimentare il gossip attorno alla coppia.

Al momento, né Totti né Noemi hanno rilasciato dichiarazioni ufficiali.

Spunta l’anello: smentita social o messaggio criptico?

A poche ore dalla diffusione delle indiscrezioni, è stata proprio Noemi Bocchi a intervenire indirettamente sui social. In una storia su Instagram, l’organizzatrice di eventi ha mostrato il suo braccio davanti a una iconica scatolina rossa di Cartier, lasciando intendere la presenza di un anello.

Un gesto che ha immediatamente scatenato nuove interpretazioni: semplice risposta ai rumors? Una frecciatina a Ilary Blasi dopo l’anello ricevuto da Bastian Muller? Oppure il segnale che con Francesco Totti si sta pensando a un passo importante?