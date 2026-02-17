Sono giorni di bufera mediatica per Riccardo Stimolo, il cantante di Amici, dopo le accuse di aver compiuto un gesto giudicato omofobo nei confronti del compagno di programma Alessio Di Ponzio.

Tutto nasce da una discussione sul serale

Il fatto è avvenuto durante una discussione tra Riccardo Stimolo e Alessio Di Ponzio su chi mandare come ballerino al serale. Le telecamere hanno ripreso Riccardo mentre parlava con Elena D’Elia e faceva un gesto che molti utenti del web hanno giudicato di dubbio gusto e offensivo.

Il web esplode: richiesta di squalifica

Dopo l’episodio, sui social è nata una vera e propria rivolta. Migliaia di utenti hanno chiesto a gran voce un provvedimento severo, tra cui la squalifica del cantante. Tra i commenti più duri riportati da IsaeChia.it: "Chi è stato cacciato per un tiramisù, chi per troppi ritardi, chi perché non puliva, chi perché usava troppo il telefono… e quel ratto omofobo continua imperterrito a stare lì PERCHÈ NESSUNO FA NIENTE."

Molti fan hanno anche proposto di scrivere agli sponsor del programma per richiedere un boicottaggio.

Riccardo Stimolo continua le promozioni

Nonostante la polemica, nelle ultime ore Riccardo Stimolo è stato visto girare per promuovere il suo ultimo inedito musicale. Questo gesto ha scatenato ulteriore indignazione online, alimentando discussioni sulla gestione della produzione di Amici.