Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, Fabrizio Corona ha sorpreso il pubblico annunciando il ritorno sul suo canale YouTube con un nuovo contenuto previsto per il 2 marzo. Al centro del video ci saranno temi delicati legati a Mediaset e Alfonso Signorini, due dei nomi più discussi nelle ultime vicende giudiziarie dell’ex re dei paparazzi.

Dal palco, Corona ha dichiarato: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa dei conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”.

Pur non entrando nei dettagli sui contenuti, ha chiarito che gli argomenti riguarderanno le cause che hanno portato il gruppo a chiedergli un risarcimento di 160 milioni di euro.

Il ritorno su Signorini e Mediaset nonostante i vincoli legali

Nonostante il provvedimento che gli vieta di pubblicare contenuti diffamatori su Alfonso Signorini, Corona ha confermato che parlerà ancora dell’ex conduttore del Grande Fratello. Allo stesso tempo, tornerà a discutere anche di Mediaset, nonostante la causa civile promossa nei suoi confronti da sei figure legate all’azienda: Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi.

Dopo il 2 marzo: il calcio al centro dei nuovi contenuti

Secondo quanto anticipato, dopo la puntata del 2 marzo Corona cambierà argomento, concentrandosi sul mondo del calcio. Tra i protagonisti ci saranno Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Beppe Marotta, presidente dell’Inter.

Sul palco del Peppy Night era presente anche l’avvocato Ivano Chiesa, che difende Corona da oltre dieci anni e lo supporta anche riguardo ai contenuti pubblicati sul suo canale YouTube. Proprio durante lo show, l’avvocato ha cercato di frenare l’ex re dei paparazzi mentre parlava dei giovani “costretti a pagare il prezzo del successo”, tema che Corona affronta ormai da mesi.