A cura di Annalisa Accardo

Ospite di Peppe Iodice al Peppy Night, Fabrizio Corona ha sorpreso il pubblico annunciando il ritorno sul suo canale YouTube con un nuovo contenuto previsto per il 2 marzo. Al centro del video ci saranno temi delicati legati a Mediaset e Alfonso Signorini, due dei nomi più discussi nelle ultime vicende giudiziarie dell’ex re dei paparazzi.

Dal palco, Corona ha dichiarato: “Il mio canale YouTube non è chiuso, il 2 marzo ci sarà la resa dei conti. Mediaset e Alfonso Signorini dovranno avere paura”.

Pur non entrando nei dettagli sui contenuti, ha chiarito che gli argomenti riguarderanno le cause che hanno portato il gruppo a chiedergli un risarcimento di 160 milioni di euro.

Il ritorno su Signorini e Mediaset nonostante i vincoli legali

Nonostante il provvedimento che gli vieta di pubblicare contenuti diffamatori su Alfonso Signorini, Corona ha confermato che parlerà ancora dell’ex conduttore del Grande Fratello. Allo stesso tempo, tornerà a discutere anche di Mediaset, nonostante la causa civile promossa nei suoi confronti da sei figure legate all’azienda: Marina Berlusconi, Pier Silvio Berlusconi, Gerry Scotti, Maria De Filippi, Samira Lui e Ilary Blasi.

Dopo il 2 marzo: il calcio al centro dei nuovi contenuti

Secondo quanto anticipato, dopo la puntata del 2 marzo Corona cambierà argomento, concentrandosi sul mondo del calcio. Tra i protagonisti ci saranno Claudio Lotito, presidente della Lazio, e Beppe Marotta, presidente dell’Inter.

Sul palco del Peppy Night era presente anche l’avvocato Ivano Chiesa, che difende Corona da oltre dieci anni e lo supporta anche riguardo ai contenuti pubblicati sul suo canale YouTube. Proprio durante lo show, l’avvocato ha cercato di frenare l’ex re dei paparazzi mentre parlava dei giovani “costretti a pagare il prezzo del successo”, tema che Corona affronta ormai da mesi.

 