Raffaella Scuotto, ex corteggiatrice di Uomini e Donne, ha voltato pagina dopo la conclusione della sua storia d’amore con Brando Ephrikian. La giovane, che ha conquistato il pubblico del celebre dating show di Maria De Filippi, ha recentemente iniziato una frequentazione con un nuovo ragazzo, Angelo Moretta.

La relazione tra Raffaella e Brando, molto seguita dai fan del programma, si era conclusa dopo pochi mesi. Nelle passate settimane, a distanza di tempo, Raffaella Scuotto ha deciso di parlare apertamente, rivelando i motivi della rottura.

Le accuse di Raffaella Scuotto

In un messaggio pubblicato sui social, Raffaella ha denunciato tradimenti e violenza fisica e psicologica da parte dell’ex fidanzato: “Voglio smettere di ‘dire non dire’ per proteggere chi credevo lo meritasse, ma non lo ha meritato. Preferisco mille volte me piuttosto che chi vuole passare per principe non parlando totalmente. Sono stata tradita, sono stata vittima di violenza psicologica e fisica. Ho avuto vergogna ad ammetterlo a me stessa, ho avuto vergogna a dirlo alla mia famiglia e ai miei amici. Ma oggi non ho vergogna a dirlo a voi perché pian piano sto guarendo”.

La replica di Brando Ephrikian

A distanza di pochi giorni dalle accuse, Brando Ephrikian ha rotto il silenzio attraverso un lungo messaggio sui social, dichiarando: «In questi giorni stanno circolando dichiarazioni e accuse molto gravi e diffamanti che mi riguardano. Voglio parlare con rispetto, con calma e responsabilità. Credo profondamente che ogni forma di violenza, fisica e psicologica, sia un tema serio, delicato e da non banalizzare mai. Le donne che subiscono realmente violenza meritano ascolto, tutela e verità sempre».

L’ex tronista di Uomini e Donne ha poi smentito le accuse: «Proprio per questo sento di dover chiarire che le accuse mosse nei miei confronti non trovano alcun riscontro nei fatti e non corrispondono alla realtà».

Materiale privato e tutela della privacy

Brando Ephrikian ha inoltre fatto riferimento alla diffusione di materiale privato: «In modo altrettanto grave sono state diffuse conversazioni private che coinvolgono terze persone, senza alcun consenso, in violazione della privacy e della dignità di chi nulla ha a che fare con questa vicenda».

Possibili azioni legali e appello alla presunzione di innocenza

L’ex tronista ha annunciato di valutare azioni legali: «Sto valutando ogni eventuale iniziativa giudiziaria nei confronti degli autori di tali comportamenti, nel rispetto della verità e di tutte le persone coinvolte, senza alimentare odio né scontri pubblici. Chiedo soltanto che venga riconosciuto a tutti, donne e uomini, lo stesso diritto fondamentale: quello di non essere giudicati colpevoli prima che i fatti parlino».